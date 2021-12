Vaksinasjonskø og bivirkninger

KRONIKK : Hva vet vi faktisk om noe såpass vitalt som Covid-vaksinenes alvorlige bivirkninger?

Verbal borgerkrig mellom del- og uvaksinerte på den ene siden og trippelvaksinerte på den andre, var neppe intensjonen da FHI lanserte den famøse grafikken, som spredte seg som omikron på et fullvaksinert julebord. Heller ikke deltasmitten respekterte som kjent vaksinene, slik fagfellevurdert forskning og analyser i munnhulen hos smittede vaksinerte har vist. Og muligens har FHI-grafikken – og lynsjemobben, som mediene villig lot seg beleire av – skremt og presset en del inn i vaksinasjonskøen.

Men prosessen har også skapt en motstrøm av vaksinerte som har fått nok av absurditetene, og trådt ut av køen. Vantro over at både mobb og medier gir blanke i både normal etikk og fundamental logikk, og foreslår portforbud, bøter, behandlingsnekt og straff for de som ofte med god grunn har valgt bort stikk nummer en, to eller tre. Samtidig hører man hjerteskjærende beretninger om de som lider av uhelbredelig myokarditt etter forrige stikk, med et hjerte som vokser og vokser uten at helsevesenet kan gjøre noen verdens ting – og at deler av mobben bare ler av bivirkningene. Janusansikter som på overmenneskelig vis bruker offentligheten som utslagsvask, samtidig som man ønsker sine aller likeste en fredfull og blendahvit jul.

De hetsede

For dem gjør det heller ingen forskjell om de hetsede lever det mest kjernesunne og etiske liv, med eksepsjonelt lav risiko for både alvorlig covid-forløp – og for ellers å . . .

