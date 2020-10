On The Rocks

Regissør: Sofia Coppola (USA)

«On the rocks» betyr ufortynnet whisky med isbiter, men «on the rocks» er også et uttrykk som brukes for å beskrive et ekteskap som er i ferd med å ryke. Laura (Rashida Jones) mistenker mannen Dean (Marlon Wayans) for å være utro med en kollega og ringer sin far Felix (Bill Murray) for å få hjelp. Faren stagger ikke datterens bekymring, men heller gladelig sprit på bålet. Det skal ikke så mye overtalelse til før Laura blir med ham på en heseblesende jakt etter bevis for Deans utroskap.

Bill Murray, kjent fra kassasuksesser som blant annet Ghostbusters (1984) og Groundhog Day (1993), fikk ny giv i karrieren med Coppolas Lost in Translation. I On The …

