Bistand i elitenes byer

UTVIKLING / At storbyene har vært styrt av eliter siden framveksten under kolonitida er ikke et argument for å overse verdens fattige. Må vi likevel først ta et oppgjør med dvelende fordommer om byveksten – og spørre om byer kan være en løsning på utviklingsutfordringene?

Historisk sett har økende ulikhet representert den store utfordringen for by-rettet bistand, og er det største utviklingsproblemet for årene fremover. Om vi skal bygge robuste samfunn, og samtidig prioritere klimaomstilling samt fattigdomsbekjempelse, må vi først ta et oppgjør med dvelende fordommer om byveksten. Og utvide vår forståelse av folkets og elitens byer.

Konsentrasjonen av folk, makt og ressurser fører til økende sosial og geografisk ulikhet, tydeligst i form av voksende uformelle bosetninger tett ved elitens hus og hoteller.

Byen som arven etter kolonitiden

Urban skepsis i det globale sør henger historisk nært sammen med kolonitiden, en arv synlig som fysisk segregering mellom befolkning og elite i de større byene. Utover 50- og 60-tallet fikk flere land sør for Sahara endelig sin uavhengighet. Flere av byene ble anlagt under kolonistyret, og vokste som følge av handel med slaver og naturressurser: «One important result of developments over the past 40 years has been the growth of urban centers and of wage employment. In fact, only about 4 percent of our people live in towns […] The life of these tiny minorities has become a matter of great envy for the majority.» (Nyerere, 1967).

Det blir ofte uklart hvor byen egentlig begynner og slutter.

Som Tanzanias første president skuet Julius Nyerere ut over en hovedsakelig . . .

