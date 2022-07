og hvilke spredningsmekanismer man ville benytte seg av. Ukraina eksperimenterte med insekter og droner

til spredning av forskjellige sykdommer UKRAINA : Russerne har nå lagt frem et stort antall dokumenter som viser eksakt hvilke bakterier og virus som er blitt utviklet,og hvilke spredningsmekanismer man ville benytte seg av. Ukraina eksperimenterte med insekter og dronertil spredning av forskjellige sykdommer

6. mars i år uttalte det russiske forsvarsdepartementet at samme dag som den russiske invasjonen (24. februar) fant sted, hadde de USA-finansierte biologiske våpenlaboratoriene i Ukraina blitt gitt ordre om å ødelegge meget hemmelige dødelige biologiske stoffer for ikke å avsløre hvilke virus og bakterier de utviklet. Russerne sa at de hadde dokumenter som viste at disse laboratoriene hadde ordre om å ødelegge alle disse stoffene (pest, kolera, antraks med flere), som kunne benyttes som biologiske våpen. Formelt sett kunne SSA hevde at disse laboratoriene ukrainske, men de var i høy grad finansiert av det amerikanske Defense Threat Reduction Agency (DTRA), som ligger under USAs forsvarsdepartement . . .