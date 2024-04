Bilderberg i ly av Watergate

MAKT / Millioner av menneskers liv påvirkes av hva som kokes i hop i et slikt røverreir som Bilderberg-ligaen – men ingenting kommer ut om beslutningene. Bare et summarisk «Energikrisen og sikkerhetsspørsmålene var de viktigste samtaleemnene» – mer behøver ikke folk få vite.

Av Sara Lidman

Verdens rikeste menn, med Prins Bernhard i spissen, møttes på et av Wallenbergs hoteller og hadde det like hyggelig som da de for noen år siden traff hverandre på et av Bernhards hoteller, Bilderberg. Herrene ville så gjerne ha innbudt noen av dem som hadde skapt hotellene og milliardene ‘og vi forstår at de blir sure når de ikke får være med – men man kan jo ikke innby alle’, som den spøkefulle prinsen uttrykte det.

Sikkerhetsspørsmålene

Millioner av menneskers liv påvirkes av hva som kokes i hop i et slikt røverreir, men ingenting kommer ut om beslutningene. Bare et summarisk «Energikrisen og sikkerhetsspørsmålene var de viktigste samtaleemnene» – mer behøver ikke folk få vite. De behøver ikke en gang få definert hva ‘sikkerhetsspørsmålene’ er. Sikkerheten for de multinasjonale selskapene omfatter:

Katalogisering av venstreelementene – forsterkning av politiet

Innsetting av (mistenkte) opposisjonelle i konsentrasjonsleire

Bombing av befolkede områder i f.eks Angola, Vietnam, Kambodsja.

Alt dette er nærmest private bekymringer for personer som prins Bernhard, Rockefeller og Wallenberg. Allmenheten skal ikke legge seg opp i deres problemløsninger – tidsnok får den vite hva saken gjelder når den elektroniske piggtråden monteres, når schæferhundens tenner sitter i strupen, når de pasifiserende bombene begynner å falle.

Og energikrisen

Avisene bruker mange spaltemeter på at araberlandene . . .