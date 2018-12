Betimelig «wakeupcall»

Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Fahrenheit 11/9 Michael Moore USA

«Aldrig har en forsamling set så nedslået ud over at vinde præsidentposten,» siger Michael Moore med sin karakteristiske humor i en voiceover til klip, der viser den historisk lille gruppe mennesker, som var samlet i Trump-lejren på valgnatten i november 2016. Som alle andre troede de indtil sidste minut at Hillary Clinton med sikkerhed ville blive USA’s næste præsident.

Som vi ved nu, skete det ikke. Efter valgresultatets offentliggørelse blev det en nem joke at vise kaskader af klip, hvor politiske eksperter afviser selv den mindste mulighed for, at Donald J. Trump nogensinde ville indtage Det Hvide Hus – sådan som også Moore gør i sin seneste dokumentarfilm. Ikke desto mindre er denne nemme pointe en vigtig huskekage. Demokraterne var så sikre på sejren, at de ikke tøvede med at udradere den eneste person, som måske kunne have forhindret nederlaget: Bernie Sanders, der lokalt vandt vælgerne, men hvis kandidatur blev obstrueret af partimaskineriet.

Statsterrorisme

Ligesom Fahrenheit 9/11 beskæftiger Fahrenheit 11/9 sig med en uventet begivenhed og dens katastrofale følger for store dele af befolkningen. Det, der angiveligt startede som et forfængelighedsstunt for Trump, der ville bevise overfor medieverdenen hvor populær han er, endte gravalvorligt.

Zigzaggende mellem gru, reaktion og ulmende oprør tager Moore os med gennem det «ægte USA». Og ifølge Moore passer det «ægte USA» ikke med det billede, for eksempel The New York Times tegner. Det «ægte USA» er nemlig ind til benet venstreorienteret, argumenterer Moore – bevæbnet med meningsmålinger om befolkningens holdninger til social sikring, legalisering af hash og abort, fagforeningsfrihed med mere – og klar til at gøre oprør mod de hårrejsende konsekvenser af nutidens kapitalisme. Problemet er, at store dele af det «ægte USA» ikke stemte. Flere end 100 millioner afstod fra at stemme ved 2016-valget (en jordskredssejr til «stemte ikke»), mange af dem formentlig ud fra en overbevisning om, at det alligevel ikke gjorde nogen forskel. Og det havde de ret i, ifølge Moore. Deres stemmer betyder ingenting, og demokraterne har i årtier sikret sig, at befolkningen kunne mærke det.

De fattige indbyggere i Flint mærkede det meget konkret, da daværende præsident Barack Obama forrådte sine vælgere midt i en politisk orkestreret vandkrise, som forgiftede en hel by. Fremfor at forsvare dem mod guvernør Rick Snyder, der havde afskåret dem fra rent drikkevand fra den nærliggende sø og i stedet koblet dem på en bly-forgiftet flod alene for at tjene penge til sig selv og sine venner, bad Obama om et glas postevand foran en gispende gruppe fortvivlede indbyggere, som troede at deres redning endelig var kommet. Han vædede læberne og forsikrede dem om, at alt var godt.

Stemmesedler i babykister

«Han var vores helt, han var vores præsident. Men da han tog herfra, var han ikke længere min præsident,» siger en lokal sort kvindelig aktivist nedslået om Obamas besøg. Det, der skete i Flint, var intet mindre end etnisk udrensning, siger Moore i sin voiceover. «Ingen terrorgruppe er endnu lykkedes med at forgifte en hel amerikansk by, der skulle en guvernør til at lave det nummer.»