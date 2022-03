BETALT AV DEN AMERIKANSKE MARINE: Ny base i Nord-Norge dirigerer USAs krigsfly og atomubåter

Norge har fått en ny NATO-base. Denne gang er det Bratland, Lurøy på Helgelandskysten (sør for Gildeskålbasen i Novika) som blir bygget i NATOs tjeneste. Basen bekostes av den amerikanske marinen, og er en del av det såkalte Omega-systemet – et verdensomspennende navigasjonssystem – som bl.a. den amerikanske kjernefysiske flåten av Polaris- og Poseidon-ubåter og de amerikanske bombeflyene som brukes i Vietnam har stor nytte av. Dette er enda et bevis på at vårt land i realiteten fungerer som base for atomvåpen og for utenlandske krigsmakters behov og interesser.

