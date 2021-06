Berøring, bobler og boller til demente

It Is Not Over Yet er en rørende dokumentarfilm som vil endre vårt syn på oss selv og vår medmenneskelighet. Louise Detlefsen har filmet livet på et sykehjem i Dagmarsminde i Danmark, der mennesker med demens behandles med medfølelse og ser ut til å leve et hyggelig liv.

Detlefsen utfordrer vår oppfatning av demens og byr på et helt nytt perspektiv på livets siste fase. Mest av alt minner hun oss på at selv om vi kan mye om det å bli voksen, vet vi lite om det å bli gammel.

Verdighet

Etter hvert som gjennomsnittsalderen øker, får vi også et sterkere behov for å få mer kontroll over livets aller siste fase. Den sveitsiske organisasjonen Dignitas, som «tar til orde for å forbedre omsorg og valg i livet og ved livets slutt» og ble kjent gjennom Michel Houellebecqs roman Kartet og terrenget (La Carte et le Territoire, 2010), tilbyr en radikal måte å få kontroll over livet (rettere sagt døden) på.

En visshet om at døden er nær, og ikke minst nøyaktig når den kommer, kan i seg selv være noe man foretrekker fremfor å leve med usikkerheten om hva som venter oss i alderdommen. Uansett virker dagens debatt om dødshjelp og assistert selvdrap utdatert, etter at covid-19 har minnet oss på at det å ta vare på de eldre er et ansvar som hviler på dem som er igjen.

Dette gjelder oss alle, enten vi har aldrende slektninger eller fordi vi bekymrer oss

for vår egen fremtid.

Vi har erkjent at i mange deler av verden har dårlig stell og mangelfull hygiene på sykehjem og aldershjem gjort en rask smittespredning av covid-19 mulig, hvilket har forårsaket mange dødsfall blant de eldste i vårt samfunn.

«Den sterkestes rett» kan riktignok være en pådriver i naturens utvikling, men ikke i samfunnet. At vi tar vare på de svakeste, også de gamle, er det som gjør oss til mennesker.

Bedre enn hjemme

Men hvordan tar vi vare på de svakeste og eldste på best mulig måte? Når man ser filmen, blir man klar over at vi vet veldig lite om hva som fungerer best. Likevel gjelder dette spørsmålet oss alle, enten vi har aldrende slektninger eller fordi vi bekymrer oss for vår egen fremtid.

Mange vil nok også kjenne seg igjen i erfaringen til Dagmarsminde-grunnleggeren, sykepleieren May Bjerre Eiby, som selv opplevde et smertefullt tap av faren på grunn av sykehjemmets forsømmelse.

Dette er det aller første vi blir fortalt i filmen, en historie som introduserer hovedpersonen, sykepleieren, som er en ung kvinne med mye medfølelse. Bjerre Eiby var besluttsom, studerte og sparte penger i mange år for å kunne utvikle sykehjemmet i henhold til egen overbevisning. Hennes besluttsomhet i kombinasjon med hennes blonde hår og englelignende vesen gjør at hun fremstår som en heltinne det er lett å like. Det er en sann glede å følge henne mens hun omsorgsfullt og med stor selvtillit utfører de daglige gjøremål i driften av sykehjemmet.

Men det mest oppsiktsvekkende i filmen er metoden «Compassion Treatment», som Bjerre Eiby har utviklet sammen med sine ansatte. Hun ble inspirert av metodene som ble introdusert av Florence Nightingale for 150 år siden, samt den danske filosofen Løgstrup. Denne metoden er helt forskjellig fra måten mennesker med demens vanligvis blir behandlet på i det offentlige helsevesenet.

Tro meg, etter at du har sett filmen, vil du inderlig håpe at May Bjerre Eiby har rett, og at man virkelig kan behandle demens med «klemmer, berøring, snakk, humor, øyekontakt, kake, natur, bobler og fellesskapets gleder», slik metoden er beskrevet i sykehjemmets brosjyrer.

Mellom to dødsfall

Louise Detlefsen er en erfaren dokumentarfilmskaper. I en uttalelse om filmen beskriver hun omhyggelig sin tilnærming til hvordan hun etablerte gode relasjoner til de eldre og de ansatte på sykehjemmet og samtidig fikk på plass rutiner som respekterte beboernes privatliv.

Hun introduserer «Compassion Treatment» som en kontroversiell metode i filmen, og enda det ikke gis noen omtale av selve kontroversen, skal hun ikke klandres for å idealisere metoden. Tvert imot, innenfor filmens grunnleggende struktur er handlingen realistisk plassert i tidsperioden mellom to dødsfall.

Detlefsen utfordrer vår oppfatning ademens og bpå et helt nytt

perspektiv på livets siste fase.

I starten får vi innblikk i av sykehjemmets daglige rutiner og hva som skjer når beboerne blir informert om at en av beboerne er gått ut av tiden. Mot slutten av filmen blir vi involvert på en helt annet måte, nå får vi livets siste fase sett fra den døendes perspektiv. Midt i den monotone strømmen av begivenheter, som hovedsakelig består av hverdagslige hendelser som mottak av nye beboere, fødselsdager og dødsfall, hører vi om en foruroligende hendelse. Denne hendelsen blir aldri forklart fullt ut, og ettersom flere spørsmål i den forbindelse ikke besvares, indikerer dette ganske utvetydig at det også er ubesvarte spørsmål angående Bjerre Eibys sykehjem.

Men det forhindrer ikke spiren av håp om at en behandling basert på medfølelse og «mye kake» kan være en riktig tilnærming til mennesker med demens (og forhåpentlig mange andre) når vi blir gamle. Dette tror jeg også er filmens mål – å sikre at May Bjerre Eiby og hennes «Compassion Treatment»-metode får den oppmerksomhet og omtale den fortjener. Vi har tross alt behandlet demens og andre alderdomstilstander som enhver annen sykdom, eller holdt dem bortgjemt, for lenge.

Oversatt av Iril Kolle