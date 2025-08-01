Berges egen fortelling

RUSSLAND / NY TID har møtt industrimannen og Russlands-vennen Atle Berge – han som støttet partiet FOR med et betydelig beløp. Blant annet i en reaksjon på at våpen til land i krig og bruk av velferdspenger til våpeneksport støttes av et samlet Storting i dag. Berge opplevde det som skjedde i Norge etter februar 2022, som dypt urettferdig, løgnaktig og propagandastyrt.

Det er over leverpostei- og rekesmørbrød på Bristol, bekostet av denne pro-bono-journalisten selv, at ORIENTERING møter industrimannen Atle Berge en julidag. Det blir et hyggelig møte der Berge er godt rustet med dokumentasjon – og ikke minst Alf R. Jacobsens ferske bok Den usynlige energikrigen som plasserer Berge og hans fortelling i et større geopolitisk bilde. Nå er boken utgitt også på engelsk og kinesisk, sier Berge stolt. Jeg fikk en ny-trykket, engelsk utgave.

Samtalen var springende. Men la meg begynne . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram