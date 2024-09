Behovet for en relasjonell renessanse

Historie for fremtiden. Inspirasjon fra fortiden for å løse vår tids utfordringer

Her har vi ti kapitler om temaer som vannmangel, demokrati, miljøutfordringer, kunstig intelligens og økonomi. En forfatter som er mer opptatt av sosiale enn teknologiske innovasjoner. Eksempelvis mener han at borgerråd med reell makt, debatt og direkte beslutninger kan etableres uten at det representative demokratiet avskaffes.

Den siste uken har jeg vært så oppslukt av denne boken at kjæresten min har påpekt at jeg har virket helt forelska. Han har rett. Jeg er bergtatt av forfatteren og filosofen, Roman Krznaric, med doktorgrad i politisk sosiologi, nå forsker ved Oxford University. Og det er det flere gode grunner til.

Ikke siden jeg i tjueårene studerte idéhistorie og nærmest spiste og sov og dusjet med bøkene jeg ble forgapt i, har jeg opplevd en så sterk effekt av en sakprosabok. Jeg skulle gitt mye for å være (ung) student igjen, reise til Oxford og gå på forelesninger med Krznaric en gang i uken. For dette er et menneske som vil noe omveltende og som inspirerer til handling

Jeg har lest om Krznaric før, i en annen av årets bøker, Antropocen, der Thomas Hylland Eriksen (en av redaktørene) skriver om Krznarics forrige bok Hvordan tenke langsiktig i en kortsiktig . . .