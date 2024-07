From an Other to the other: The Seminar of Jacques Lacan. Book XVI

PSYKOLOGI / Blaise Pascal var en motstridende skikkelse: Han var en av tidenes viktigste matematikere og vitenskapsmenn, men samtidig en ganske streng og dogmatisk katolikk. Med dogmatisk menes hovedsakelig at han vektla et klart skille mellom tro og viten. Og spør deg selv: Er det en forskjell mellom ‘idiotiens sannhet’ og ‘sannhetens idioti’?

Hva innebærer egentlig psykoanalysen? Hva skiller psyko-

analysens objekt fra andre vitenskapers objekter? Dette er spørsmålene Jacques Lacan utforsker i de foreliggende forelesningene. Hans svar kan kort oppsummeres som at psykoanalysen er en vitenskap om begjæret. Men hva er begjæret egentlig? Her støter vi på utfordringen. Begjæret, ifølge Lacan, er umulig å fatte. Psykoanalysens objekt unndrar seg ethvert forsøk på definisjon. Men det er samtidig dette som er definisjonen på psykoanalysens objekt.

Akkurat som krukken ikke kan holde på vannet, kan heller ikke språket romme begjæret.

Det som kan defineres, tilhører det Lacan kaller den . . .