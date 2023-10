Barnas digitalbruk

Wir verlieren unsere Kinder!

INTERNETT: >/b>Blir vi her presentert for 224 sider med panikkangst?

Tittelen på denne boken betyr «Vi mister våre barn!» på norsk. Det er en tittel som skaper frykt og vekker oppmerksomhet, spesielt hvis du selv er forelder, som meg.

Som rektor på en tysk skole med cirka 850 barn og ungdommer skriver Silke Müller om sine daglige konfrontasjoner med skolebarn på nett. Hun skriver om dick-pics, dyreplageri, mobbing og rasisme – som barna våre daglig blir eksponert for på nett. Alt dette eksisterte også før den digitale alderen. Forskjellen ligger i at på internett blir det stående for alltid, og at man der vil kunne eksponeres for det døgnet rundt. Skjermdumper blir delt på få sekunder og kan gå i omløp på flere sosiale . . .