Barn på sultegrensen

KRISE: Situasjonen i Gaza er desperat, særlig for barna, der basistjenestene går i oppløsning i samme takt som økonomien.





Ved første øyekast ser «Muna» ut som en hvilken som helst baby der hun hviler i morens armer og venter på å veies av en sykesøster. Ser du nøyere etter, skjønner du hvorfor den medisinske staben ved barneklinikken Ard El-Insan i Gaza er bekymret. Muna er ni måneder gammel, men veier under fem kilo – omtrent normalvekten til en sunn seks uker gammel baby.

«Det er hjerteskjærende, men normalt», forteller en lege. «Hver dag ser vi mer enn 50 tilfeller av underernærte barn, og antallet øker.»

Situasjonen i Gaza er desperat, særlig for barna, og er en av verdens minst rapporterte humane katastrofer. Territoriet er i dyp krise etter tre kriger siden 2007, en langvarig israelsk blokade og en budsjettkrise drevet fram av interne stridigheter og kutt i bistandshjelpen.

For to år siden beskrev FN forholdene for de to millionene som bor på kyststripen, som «ubeboelig». Siden da har situasjonen forverret seg. Økonomien er i fritt fall; den falt med åtte prosent i fjor, og nedgangen fortsetter. Halve befolkningen, hvorav 400 000 barn, lever nå under fattigdomsgrensen. Arbeidsledigheten er blant den høyeste på verdensbasis, der to tredjedeler av de unge står helt uten arbeid.

Kollaps

Basistjenestene går i oppløsning i samme takt som økonomien. Helsetjenestene kollapser, med tilbydere som mangler både elementært utstyr og medisiner – inklusive antibiotika. Rent vann i vannrørene er bare et fjernt minne. Gazas fattige innbyggere står nå i kø for å kjøpe dyrt og ofte utrygt drikkevann fra lastebiler. Også håndtering av kloakk er en saga blott: Hver dag tømmes mengder av kloakk direkte i havet; en mengde tilsvarende 43 olympiske svømmebasseng. Tilgangen på elektrisitet er sporadisk.

Å la Gaza havne i en fullskala humanitær katastrofe vil være en uforsvarlig

ansvars-fraskrivelse fra verdenssamfunnet.

Barn som Muna, og mødrene deres, føler krisen på kroppen. Tidligere i år ble det foretatt en undersøkelse i regi av Unicef, Redd Barna og Verdens matprogram for å dokumentere ernæringsstatusen til kvinner og barn i utsatte områder på Gaza-stripen. Funnene var sjokkerende. Én av fem gravide kvinner var feilernært. Underernæring hos barn er fortsatt like under krisenivået, men har likevel økt siden 2014. Hele 40 prosent av barna i undersøkelsen hadde diaré eller alvorlige luftveisinfeksjoner – potensielt dødelige sykdommer for små kropper som allerede er svekket av sult.

Humanitær hjelp til Gaza er livsnødvendig, den gjør at halvparten av befolkningen ikke sulter. Fire av fem mennesker – 1,6 millioner totalt – trenger humanitær hjelp. Men hjelpen er under press. Bidragsytere har gitt mindre enn halvparten av de 351 millioner dollar som er nødvendig i år. Store kutt i budsjettet til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) har forsterket problemet, og legger press på et utdannings- og helsesystem som allerede er strukket til bristepunktet.

Kronisk stress

Det er andre aspekter ved tragedien i Gaza som er mindre synlige. Gazas barn er fanget i en mental helsekrise, lik sine jevnaldrende i de okkuperte palestinske områdene. Halvparten av palestinske barn i alderen 6–12 år opplever følelses- og atferdsforstyrrelser, ifølge WHO. Ungdommer i Gaza bærer arr etter traumatisk eksponering for vold, tap av venner og familie og kronisk stress som stammer fra daglig frykt og angst. En fersk undersøkelse viser at mer enn to tredjedeler av barn på skoler som befant seg nær gjerdet mellom Gaza og Israel, er rammet av psykososial uro. Det fragmenterte helsevesenet er ikke i stand til å takle en epidemi av psykiske problemer i denne størrelsesorden.

Israels blokade skyver Gaza nærmere en akutt humanitær krise. Begrensninger i vareflyten av medisinsk utstyr, legemidler og gjødsel har kvalt muligheten for å komme seg ut av et økonomisk uføre; folks levebrød undergraves, og helsestasjoner og klinikker blir stående uten viktige forsyninger. Bistandsorganisasjoner klager over forsinkelser i leveranser av utstyr som er kritisk for infrastrukturen, som for eksempel utstyr til avsaltingsanlegg.

Spenninger mellom palestinske myndigheter på Vestbredden og Hamas-myndighetene i Gaza bidrar til krisen. På Vestbredden har man kuttet i budsjettoverføringene til Gaza, noe som leder til høyere arbeidsledighet, lavere lønn og økt press på basistjenestene.

Til syvende og sist vil ikke Gaza oppleve fred og utvikling uten forsoning og en politisk avtale som respekterer og beskytter både palestinere og israelere. Man kan ikke behandle Gaza som en egen enhet. Gaza er en del av den framtidige staten som må etableres i fredelig sameksistens med Israel, over hele det okkuperte palestinske territoriet.

Utsiktene til dette kan virke fjerne, men å la Gaza havne i en fullskala humanitær katastrofe vil være en uforsvarlig ansvarsfraskrivelse fra verdenssamfunnet. Å forhindre en slik katastrofe krever rask handling. Bistandsgivere må helfinansiere FNs humanitære appell og UNRWAs budsjett for 2019.

Avtale

Ernæringskrisen, som lenge har vært neglisjert, krever en rask respons. Senere i høst skal bistandsorganisasjoner igangsette en treårsplan for å forsøke å løse den, med en prislapp på 23 millioner dollar. Å lette blokaden vil skape tiltrengte arbeidsplasser og bidra til å motvirke fattigdom. Verdensbanken har foreslått ulike måter å lempe importrestriksjoner på, uten at det går ut over israelsk sikkerhet. David Malpass, Verdensbankens president, vil kunne bistå med å forhandle fram en slik avtale.

Ikke noe av dette er enkelt. Gazas barn befinner seg i sentrum av en omfattende humanitær storm, og håpet for en hel generasjon svinner hen. Hvis det er et glimt av håp å spore, kan det kanskje finnes om man skjærer gjennom den polariserte debatten om Gaza og stiller et enkelt spørsmål: Mener noen at barn som Muna skal presses til sultegrensen etter en krise de ikke engang har vært med på å skape? Av hensyn til alle barna i Gaza håper jeg ikke det.

Oversatt av Iril Kolle