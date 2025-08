Bare teater?

Perfect Victims and the Politics of Appeal

PALESTINA / Palestinerne vil ikke ha vår hjelp. De vil ha sine rettigheter. De vil ikke ha solidaritet. De vil ha rettferdighet. I Palestina handler kampen ikke bare om land, men om retten til å bli sett som fullverdige mennesker. I media er palestinerne ikke lenger forfattere, ingeniører, IT-forskere eller forretningsfolk. De har ingenting å si.

I Palestina er et barn aldri bare et barn. Det er et palestinsk barn. Eller, mer presist, det palestinske barnet. Det er bare en figur i vår underholdning. Og Mohammed el-Kurd er intet unntak. Han er med i mange videoer og er hovedpersonen i My Neighbourhood, en film om Sheikh Jarrah , området i Jerusalem hvor bosettere tar land . . .

