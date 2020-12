«Bare med hodet kan ingen bli, eller forbli, sosialist»



Et forsøk på nyvurdering av Sigurd Evensmos forfatterskap og et innlegg om kunstens nødvendighet.

ORIENTERING 1970: Litteraturhistorien er full av oppgjør og strid mellom skiftende retninger. På avstand fortoner slike oppgjør seg nesten alltid overdrevne. Iblant øyner man en slags berettigelse. Og en sjelden gang har de vært politisk nødvendige.

Oppgjøret med Sigurd Hoel har vært et slikt politisk nødvendig oppgjør, – med Hoel da som fellesnevner for den tradisjon vi forbinder med psykoanalysen og freudianismen: den psykologiserende roman, eller psykologismen, som denne retningen noe nedsettende blir kalt.

Trangen til slik å gi alt psykologiske forklaringer, til å forklare for eksempel nazisme og fascisme ut fra et psykologisk mønster preget Hoels generasjon og mye av krigs- og etterkrigstidens norske litteratur. Freud, som en gang åpnet veien inn til en ny virkelighet, ble til slutt det begrep man skjulte virkeligheten bak.

I dag fremstår psykologistenes årsaksforklaringer som altfor enkle, ofte banale. Tortur kan vanskelig forklares ut fra ulykkelige barndomsopplevelser eller et spesielt familiemønster (bombene utløses ikke av skjulte mekanismer i president Nixons sinn). Imperialismen er en økonomisk og politisk realitet. (Dow Chemicals eller Bethlehem Steels dødsfabrikker har ingen psykologisk bakgrunn.)

Oppgjøret med Hoel og hans følge har derfor vært både kraftig og nødvendig. Deres form stengte for en videre opplevelse av verden: den ble småborgerlig, privat.

Men dette oppgjøret har lenge overskygget et annet faktum. Det, nemlig, at 40- og de tidlige 50-årene rommet noe mer enn Hoel og disiplene, pluss de to store: Borgen og Vesaas. Og da tenker jeg i første rekke på Sigurd Evensmos forfatterskap.

Også hos ham kan man finne elementer av Hoel-tradisjonen. Men vel å merke bare elementer. Langt sterkere og mer iøynefallende er det miljø og den politiske bakgrunn han ruller opp. Det gjelder særlig trilogien Grenseland-Flaggermusene-Hjemover, skrevet mot en bakgrunn av massearbeidsløshet, streiker, politiske brytninger i arbeiderbevegelsen selv, skingrende Hitler-triumfer ute i Europa, forræderiet mot Spania, okkupasjon og Illegalt arbeid her hjemme.

Det er arbeiderbevegelsens vekst og strid, dens historie gjennom 15 avgjørende år Evensmo her har levendegjort, skarpere og mer utførlig enn noen annen i hele vår litteratur. Og jeg skulle ta mye feil om ikke dette forfatterskapet blir gjenoppdaget av nye generasjoner innenfor norsk arbeiderbevegelse. Den kamp han skildrer mellom klassene, er igjen rykket nær, skjerpet og aktualisert. Det samfunn han beskriver, er i sine grunntrekk det samme. Den solidaritet, lengselen etter samhørighet, som er verkets rytme og pulsslag, vil derfor lett forplante seg til nye urolige sinn. De vil finne sammenheng i dette verket, få røtter i sin egen historie, – og bli delaktige, slik bare den kan bli, som selv har opplevelsen i kroppen. Og Evensmo vil gi dem en opplevelse som ikke så lett går over.

Uvesentlig?

Aldeles ikke. «Bare med hodet kan ingen bli – eller forbli – sosialist», skriver Göran Palm i sin nyeste bok, Hva kan man gjøre?. Selv lar han politiske læredikt bryte de resonnerende kapitlene, slik at en ny dimensjon kommer til. Perspektivene blir nye og overraskende. Forfatteren får oss ikke bare til å forstå, men også til å oppleve historien, klassekampen, politikken. Derved mangedobler han effekten av det skrevne ord, slik det fremstår gjennom ren agitasjon, analyse eller fakta-litteratur.

Med andre ord: Skjønnlitteraturen har slett ikke «utspilt sin rolle». Men den vil, i tiden som kommer, få et langt sterkere innslag av dokumentasjon. Tradisjonelle former vil gå i oppløsning og stoff som til nå har vært reservert avisartiklene og debattbøkene vil bli trukket inn i en litterær sammenheng.

Jeg tror at Evensmo bedre enn noen annen er skikket til å skrive dette dramatiske, men

ennå ubeskrevne avsnittet i norsk arbeiderbevegelses historie.

I Sverige, der de fleste fenomener kan iakttas fem–ti år før de dukker opp her hjemme, er dette allerede blitt åpenbart:

Per Olov Enquist forteller i Legionærene om de baltiske flyktningenes skjebne. Hvem var de? Hvor kom de fra? Hva hadde de å frykte etter at den svenske regjering besluttet å utlevere dem til Sovjet-Unionen? Og han beskriver den svenske reaksjonen på regjeringens beslutning. Hvordan skapes en opinion? Hvem skapte den? Hvorfor ble reaksjonen i dette tilfellet så sterk, når de samme protestanter passivt hadde avfunnet seg med avvisningen av jøder og anti-nazistiske flyktninger fra Hitlers Tyskland?

Gjennom en høyt oppdrevet dokumentarteknikk avdekker Enquist reaksjonsmønstre og drivkrefter i den politiske mekanisme, – og han er, med rette, blitt utropt til en fornyer av den realistiske roman.

En annen politisk bevisst forfatter, Sara Lidman, har i skuespillet Marta, Marta brukt det gamle trekantdramaet – en kvinne og to menn – som en illustrasjon i kjøtt og blod til konflikten arbeidskjøpere og fagforeningstopper kontra arbeiderne. Men selve fabelen har hun skapt ved hjelp av arbeidernes og makthavernes ord i Sverige gjennom et knapt århundre fra Sundsvallstreiken 1879 til i dag.

Denne utvikling henimot en politisering av litteraturen er, tror jeg, en uavvendelig følge av moderne nyhetsformidling, økt innsikt i folkets frigjøringskamp og i de skjerpede motsetningene mellom arbeid og kapital her hjemme. Og jeg tror at svært få skribenter i lengden kan forbli upåvirket av denne utviklingen.

For mannen som i 1949 utga Flaggermusene, må dette fortone seg halvt vemodig. Om denne boken kan man nemlig si at den kom minst ti år for sent – eller 20 år for tidlig.

Den kom samtidig med at Marshall-hjelp og NATO-våpen, mccarthyisme og unntakslover, ble hjemført på arbeider-regjeringens nyervervede Atlanterhavsflåte. Det var ikke konjunkturer for den slags bøker om bevegelsens kamptid. Krigsfabrikant og sosialdemokratisk minister, CIA og Haakon Lie ga hverandre hånden. Sigurd Evensmo forlot Arbeiderbladet i protest, – og ble siden Orienterings første redaktør. Hans bøker, med unntak av Englandsfarere, ble raskt glemt av en fordummet samtid, kom siden i skyggen av en ny generasjons inntog – og havnet deretter i litteraturhistorien, påstemplet etiketten «sosialrealisme». Kort sagt: passé.

Intet kan være mer feilaktig. En bok som Flaggermusene er på mange måter mer aktuell i dag enn da den utkom, –halvdokumentarisk i den forstand at forfatteren har brukt autentiske begivenheter som bakgrunnsstoff. Ja, såpass moderne er denne boken i sitt stoffvalg og sin teknikk, at mange politisk orienterte forfattere i dag kunne ha mye å lære av Evensmo fra den gang. Jeg skulle tro at trilogien i dag ville vakt oppsikt, og at svært få ville tatt innvendingene fra den gang alvorlig. Som at romanen «er … dessverre sterkere preget av reportasje enn av fri diktning» (Knut Coucheron Jarl i Aftenposten).

Men Evensmo har ikke ført linjen videre. Han har nesten forstummet som skjønnlitterær forfatter, og det er blodig synd, for han sitter inne med et stoff som få andre har del i.

Påsken 1948 prøvde for eksempel en av Arbeiderpartiets fremste menn, ennå vaklende, de «nye» tanker på Evensmo og sin egen bror. I Arbeiderbladets redaksjon opplevde han på nært hold først uroen og tvilen, og så hvordan en stemning blir skapt, for siden å slå over i ren psykose. Og noen år etter var han et av midtpunktene i grupper som, med vidt forskjellig utgangspunkt, dannet den første organiserte opposisjon mot NATO-politikken i Norge, den senere kretsen rundt Orientering.

Her er nok å øse av, og jeg skulle ønske Evensmo en dag kastet alle hemninger over bord, og fikk overskudd og mot til å gå løs på dette stoffet. Det ville bety at han førte linjen fra Grenseland, Flaggermusene og Hjemover i norsk etterkrigstid, – og fikk oss til å oppleve og forstå et tidsavsnitt som for mange av oss ennå står vagt og uklart, men hvis nerver og forgreninger vi aner i norsk arbeiderbevegelse den dag i dag. Og som har preget bevegelsens historie de siste 20 år.

Jeg tror at Evensmo bedre enn noen annen er skikket til å skrive dette dramatiske, men ennå ubeskrevne avsnittet i norsk arbeiderbevegelses historie. Jeg tror at han – i likhet med Enquist – kunne avdekke reaksjonsmønstre og drivkrefter i en mekanisme som ennå er halvt skjult for de fleste. Og jeg håper en dag å kunne si det samme om ham, som lyrikeren Tor Obrestad om Brecht:

Med sin grundige kunnskap om historie og sin vonde lærdom om kvardagen bak historia visste han kva krefter som i røynda bestemmer himmelretninga på dei nasjonale mitraljøsene.

«Når eg les Per Olov Enquists bok om Baltutlämningen, fell skuggen av Bertolt Brecht over papiret.»

I mens burde også en norsk filmregissør se nærmere på Flaggermusene. Norske filmfolk gjorde store øyne til Bo Widerbergs Ådalen 31. Her var bredde, dramatikk og at sosialt konfliktstoff som i sitt vesen ikke føltes mindre aktuelt i dag. Men hvorfor alltid se mot svenskegrensen? Hvorfor ikke oppsøke hjemlige forutsetninger? Vi har alt her. En våken og politisk bevisst regissør kan gjøre minst like mye ut av Flaggermusene som Widerberg gjorde ut av sitt stoff. Det er bare å sette i gang.

Men kanskje har Evensmo rett når han i sin nye bok, Observasjoner, anklager oss for å se bort fra egne kilder og egne skaperevner? Kanskje blir vi provinsielle, fordi vi ofte stirrer utenlands, og sjelden tar egne forutsetninger til hjelp? Kanskje er den norske kulturkritiker blitt en slags Jean de Suede, – en moderne etterfølger av Holbergs Hans Frandsen, som etter femten uker i Paris kom hjem og kalte seg Jean de France? Og som meddelte: «Jeg er vant udenlands til Artighed og Galanterie, og derfor umuligen kan lige de gemene og grove Folk som er min Familie.»

Det var altså Observasjoner som skulle anmeldes. Men jeg har hatt lyst til å si dette så pass utførlig. Det er alt for sjelden blitt sagt, – og jeg synes Evensmo en gang kan ha krav på å få sitt forfatterskap vurdert i en sammenheng. Jeg tror at dette forfatterskapet, eller deler av det, vil oppleve en rehabilitering i 70-årene. Og jeg skulle gjerne se at denne artikkelen fikk beveget en rekke lesekyndige til bibliotekene. De kommer ikke til å angre på turen.

Observasjoner, derimot, er ny av året og kan fås i bokhandlene. Boken rommer mange kloke betraktninger (samt et par jeg ikke deler), og den kaster skarpe streiflys over sentrale problemer i vår egen tid, nasjonalt som internasjonalt. Mange av trådene knytter seg til Evensmos tidligere forfatterskap, ikke minst artikkelsamlingen Feider og finter, men føyer også til nye trekk, og den vil befeste Evensmos ry som vår fineste og mest stilsikre kåsør ved siden av Johan Borgen.

Men bokens ubestridte høydepunkt er kortnovellen «Dobbeltmennesket» – om overrettssakfører Helmut Patschke, alias gestaposjef Helmut Reinhardt. I all korthet et lite mesterstykke, der Evensmo i små lynglimt illuminerer den uhyggeligste av alle i vårt barbariske tyvende århundre: Skrivebordsmorderen!

Av Kjell Cordtsen, tidligere redaktør.