Bare feminist?

Wollstonecraft. Philosophy Passion and Politics

FRIHET : Mary Wollstonecraft ville ha et helt nytt samfunn. Hennes krav om rettigheter til kvinner var bare en konsekvent del av dette. Hun satte sin lit til den franske revolusjon, og gikk rødglødende til angrep på Edmund Burke, en tidligere kampfelle.

Mary Wollstonecraft (1759–1797) er veldig populær blant unge feminister. Filosofihistorisk er hun lenge blitt utpekt som en tidlig forkjemper for kvinners rettigheter, og i dag er hun heltinne og gallionsfigur i en bølge som vil vektlegge kvinners bidrag til historien.

Forfatter Sylvana Tomaselli underviser i historie ved Cambridge. Hun mener den tradisjonelle utlegningen av Mary Wollstonecraft er reduserende . . .