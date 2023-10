Barbari eller sosialisme?

The Destiny of Civilization: Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism

ØKONOMI / Konflikten mellom USA og Kina er en konfrontasjon mellom de divergerende politisk-økonomiske modellene for kinesisk industrialisme og amerikansk finanspolitikk. Men Kina har staket ut sin egen kurs og unngått nyliberal sjokkterapi, ifølge den amerikanske økonomen Michael Hudson.

Den progressive politiske økonomen og talsmannen for ny monetær teori (Modern Monetary Theory, MMT), Michael Hudson, har skrevet The Destiny of Civilization: Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism. Boken skildrer konflikten mellom USA og Kina som en konfrontasjon mellom de divergerende politisk-økonomiske modellene for kinesisk industrialisme og amerikansk finanspolitikk. For Hudson står intet mindre enn sivilisasjonens skjebne på spill i denne konfrontasjonen – sosialisme eller barbari.

Finanskapitalismen er ikke produksjon av nye varer, men uttak av uopptjent profitt fra eksisterende kapital.

Boken – i likhet med bøkene til Hudsons mest profilerte beundrer, David Graeber –

mister noen ganger tråden i sine utallige digresjoner og generaliseringer. Den begynte som en forelesningsrekke, og det vises tydelig – Hudson mener noe om omtrent alle hovedemner innen økonomi, økonomisk historie, økonomisk idéhistorie, geopolitikk og politisk økonomi fra bronsealderen til i dag. Likevel er den et solid bidrag om politikken og økonomien i samtiden som krever å bli tatt på alvor – selv om den ikke ubetinget kan aksepteres.

Finanskapitalismen

I Hudsons fortelling har USA og store deler av den vestlige verden gjennomgått en økonomisk revolusjon de siste tiårene – bort fra industri og mot finans. Førstnevnte produserer verdi gjennom varer – industriell kapitalisme og dens politisk-økonomiske rammeverk av fordisme-keynesianisme – bedrifters ‘fordistiske’ vilje til å betale høye lønninger (for å svekke fagforeninger) og staters keynesianske styring av kapitalismens endemiske kriser gjennom en motsyklisk finans- . . .