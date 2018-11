Bannons naturlover

American Dharma Errol Morris England, USA

«Valg får konsekvenser, og når alt kommer til alt, var det jeg som vant.» Det er hva den da nyvalgte president Obama sa til Eric Cantor i de første dagene av presidentskapet, under debatter om stimulans-pakken demokratene håpet ville snu finanskrisen. Det er også, om enn på en helt annen måte, begrunnelsen for Errol Morris’ nye dokumentarfilm American Dharma, om den tidligere sjefen for Breitbart; Trump-strategen og populist-korsfareren Steve Bannon. Hva du enn måtte synes om ham – og dersom du leser dette, tror jeg at jeg vet nøyaktig hva du synes om ham, og sannsynligvis hva du mener om at Morris gir ham en plattform – faktum er at han vant, i en viss forstand til og med mer enn Trump gjorde, og det har betydning. Vi burde alle prøve å finne ut akkurat hva den betydningen er.

Revolusjon

Mange har pekt på at American Dharma føyer seg pent inn ved siden av Morris’ portretter av Robert S. McNamara i The Fog of War (2003) og Donald Rumsfeld i The Unknown Known (2013), og danner en slags trilogi over en særegen amerikansk ondskapens banalitet. En kunne også ta med Standard Operating Procedure (2008) og Mr. Death (1999), selv om filmen stilistisk ligger på et nivå mye nærmere fjorårets Netflix dokudrama Wormwood.

Dessverre demper filmen i stor grad inntrykket av et omfattende etterforskningsarbeid; på viktige steder tar Bannon rett og slett innersvingen på Morris. Som et tegn i tiden møter Morris veggen når han en sjelden gang får anledning til å forsøke å grille Bannon, som – slik jeg ser det, i alle fall – etteraper Mitch McConnell, som på tarvelig vis nektet å svare på spørsmål han ikke likte, og i tillegg benytter internett-trollenes taktikk; å benekte sannheter. Morris ender med å fylle stillheten selv, og legger frem noe som Bannon kan vri tilbake til sine egne poenger i stedet for å la spenningen dirre.