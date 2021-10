Bannlyst og fengslet for sine bøker

ESSAY : Ved siden av verdens varslere har en rekke forfattere fått lide på grunn av det de har avslørt. Jan Tystad tar her for seg noen av dem.

Den mest aktuelle av de mange modige forfatterne jeg har møtt eller skrevet om, er den eritreiske dikteren Amanuel Asrat, som i årevis har sittet innesperret i Eritrea. Som en av de nordmenn som startet den første Eritrea-foreningen i Oslo på midten av 1960-årene, har jeg forsøkt å følge med i det som skjer i Eritrea og Etiopia, hvor brutale diktatorer tok over og fortsatte krigene.

I oktober fikk jamaikanske Linton Kwesi Johnson den internasjonale forfatterprisen PEN Printer-prisen, som han besluttet å dele med Asrat. Asrat ble arrestert 23. september 2001 sammen med redaktører og journalister etter å ha kritisert regjeringen.

Ifølge den britiske avdelingen av PEN har Asrat og hans medfanger blitt utsatt for tortur og blitt nektet medisinsk hjelp. Asrats bror, Daniel Mebrahtu vet ikke . . .