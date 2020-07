Regisør: Silva Khnkanosian (Armenia, Frankrike 2019)

Regionen Nagorno-Karabakh i Sør-Kaukasus er naturskjønn med mye skog og fjell. Men idyllen er villedende: menneskenes dødelige kamp om territorier er innprentet i jorden i form av ueksploderte landminer som ligger igjen etter konflikten på 90-tallet.

Da Sovjetunionen ble oppløst, brøt det ut kamper i området – gamle konflikter om identitet og suverenitet fikk ny glød. Det etniske armenske flertallet ønsket å forene seg i Den armenske republikk. Da anmodningen ble avvist av Moskva, eskalerte spenningene til krig med Aserbajdsjan.

Etter våpenhvilen er territoriet offisielt regnet som en del av Aserbajdsjan, men det meste styres fra republikken Artsakh, en uavhengig stat med armensk flertall.

Silva Khnkanosians vakre og lavmælte dokumentarfilm byr ikke på en overflod av hverken fakta eller partisanretorikk. Dialogen er sparsom, og filmen skildrer heller visuelt den verdige forpliktelsen som ligger i den viktige, men farlige oppgaven – mineryddingen – som skal få landet trygt og beboelig igjen.

Et møysommelig arbeid

Ifølge en opptelling i 2018 er over 73 000 miner nøytralisert så langt. Det farlige arbeidet har skadet 300 mennesker og 80 har mistet livet. Hvor mange arbeidet har reddet, fremkommer ikke. Filmen virker ikke særlig interessert i politiske poenger eller å fordele skyld, men konstaterer simpelthen at minene er der, deres tilstedeværelse like bastant som fjellet selv, der ingen rettferdig harme eller diplomatisk rettferdiggjørelse kan fjerne dem – det er kun det metodiske arbeidet som menneskene utfører som kan gjøre dette.

Det er dette arbeidet, som er svært møysommelig, forsiktig og langsomt vi ser repeteres av fem kvinner når de rydder vekk miner i en fjellovergang, Lachin-korridoren. De fem er lokale kvinner, men vestene deres er påført logoen til The Halo Trust, en britisk og amerikansk ikke-statlig organisasjon som ble dannet for å fjerne søppelet en krig etterlater seg, spesielt landminer.

Stemningen endres markant når kvelden kommer, arbeidets påkjenning utløses i form

av latter, samhold og nattverd.

Utstyret de bruker – visirer, blå vester og solide hansker – ser ut til å være av god kvalitet, men som beskyttelse mot minenes ødeleggende kraft er den likevel spinkel, noe som gjør at vi holder pusten av spenning når de utfører sine delikate operasjoner. Konsekvensen av en kraftig eksplosjon henger truende over dem hvert eneste minutt.

Vinden blåser i høstløvet og landskapet forvandles med sine evige årstider, mens kvinnene utfører sitt presise arbeid: å oppdage en nedgravd gjenstand, markere dens omriss, forsiktig grave opp jord og fjerne steiner med en spade, kutte av planterøtter så minen ligger eksponert i dagen og foreta en kontrollert eksplosjon.

Latter og samhold

Stemningen endres markant når kvelden kommer, arbeidets påkjenning utløses i form av latter, samhold og nattverd. Mineryddingsutstyret er pakket vekk, og frem kommer de universelle redskapene for liv og næring: Middagen putrer snart på komfyren, det er nærbilder av rykende varm kaffe og mat.

I en dokumentar med få ord, skiller en vits fortalt rundt middagsbordet seg ut desto mer. Vitsen går slik: En drage drar til Moskva og krever at byens innbyggerne lager sine beste retter til den. Dragen liker ikke maten, så den spiser innbyggerne. I Jerevan skjer det samme, men når dragen ankommer Karabakh eksploderer den av en landmine.

Konsekvensen av en kraftig eksplosjon henger truende over dem hvert eneste

minutt.

Absurditeten til en gjennomgripende, hverdagslig trussel blir snudd på hodet når den blir et sluttpoeng i en vits. Historier og ritualer – faktisk hele kulturen og livet selv – blir desto viktigere, når døden rir landet på en så utrygg og tilfeldig måte.

Hjelp og ødeleggelse fra fremmede makter

Men på kjøkkenet, med kaffekoppen i hånden, er samværet og overlevelsen følbar, der menneskene stadig er i nærkontakt med sin egen dødelighet. Nothing to be Afraid of er livsbekreftende, men en gnagende uro vedvarer. The Halo Trust ser ut til å ha gitt dem det beste utstyret og de beste metodene for minerydding, samtidig som andre fremmede makter er de vanligste kildene til dødelige militære våpen er de fremmede kreftene også i stand til å hjelpe.

Men det er de lokale sivile som har den farligste jobben, det er kroppene og livene deres som er i konstant fare under oppryddingen. Kanskje er det ganske enkelt slik fordi det er deres konflikt og ingen andres?

Men filmen planter også spørsmål i betrakterens sinn; om hvem som kontrollerer tilgangen til krigsrelatert teknologi, hvordan man dreper mer effektivt, eller demilitariserer steder. Og den peker på et annet spørsmål: Hvordan kan selve mineryddingen, som ligner arkeologiske utgravninger, ha blitt en handling som rett og slett nøytraliserer døden og utslettelsen for et helt folk?

Krigens status som selve antitesen om kultur og oppblomstringen av den kollektive hukommelsen har sjelden vært tydeligere.

Oversatt av Iril Kolle