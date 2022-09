OSLO / En studie av bevaringspotensialet ved Oslos ikke-vernede bygninger viser at 13 millioner tonn CO2 ligger bundet i Oslos ikke-vernede bygninger. Hva med pragmatisk vern, der eksempelvis en gårdeier må kunne bevise at riving av slike eksisterende bygg er en riktig beslutning – også i et klimaperspektiv?

Med forfatteren Daniel Larsen

Arkitekturfaget står overfor en historisk problemstilling: Hvordan kan vi tegne nye bygninger når vi vet at byggebransjen har blitt en av de største bidragsyterne til utslipp av klimagasser? På grunn av høye utslipp i produksjonsfasen bringer hvert «bærekraftige» nybygg oss lenger og lenger unna de politisk vedtatte klimamålene.

Med dagens teknologi for ekstraksjon, prosessering og transport av byggematerialer er bevaring av eksisterende bygningsmasse det mest effektive tiltaket byggebransjen kan innføre for å redusere egne CO 2 -utslipp. Det fordrer at vi må se nøye og med nye briller på arkitekturen som havner under radaren til dagens vernepraksis. Denne artikkelen er et sammendrag av en masteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, hvor vi gjennom tre ulike skalatrinn – fra Oslo via nabolaget Bryn til en konkret bygning som planlegges revet – har undersøkt bevaringspotensialet ved Oslos ikke-vernede bygninger.

Grønn liste

Problemstillingen er etter hvert kjent, men fortjener en kort oppsummering. Byggebransjen står ansvarlig for 16 prosent av norske klimagassutslipp.[1] 70 prosent av disse er indirekte utslipp knyttet til produksjon av nye bygninger, selv om tilfanget av nybygg kun er 1–2 prosent per år.[2] Det som i mange sammenhenger presenteres som bærekraftig arkitektur, innebærer ofte å rive eksisterende bygningsmasse og erstatte den med nye, høyteknologiske og godt isolerte konstruksjoner, som vil ha et lavt netto energiforbruk i drift, selv om dette øker utslippene på kort og mellomlang sikt.[3] Bærekraft er ikke lenger bærekraftig. Hvert år river vi i Norge 22 000 bygninger, det vil si omtrent 60 hver dag.[4]

Bygninger som har såpass gode og fleksible strukturer at det ikke vil være forsvarlig å rive dem.

At bevaring er et effektivt klimatiltak, blir artikulert av stadig . . .