MILITARISME : Den norske baseerklæringen fra den 5. mars 1949 var et første vilkår for norsk tilslutning til NATO. Norge må nekte USA basering av stridskrefter på norsk territorium i fredstid – Stortinget må nå avvise «tilleggsavtalen».

(NY TID bringer her Tunanders høringsvar til Stortinget ifm baseavtalen diskutert nå i våres. )

Den amerikansk-norske «tilleggsavtalen» er et radikalt brudd med den norske baseerklæringen og med den norske politikken om «avskrekkelse og beroligelse». Stortinget må avvise denne avtalen.

Tilleggsavtalen mellom USA og Norge fra den 16. april 2021 sier at den skal oppfattes som et tillegg til, eller en presisering av, gjeldende avtale og at denne tilleggsavtalen ikke endrer norsk basepolitikk, atomvåpenpolitikk eller politikk om fred og sikkerhet. Det sies også at «aktiviteter i henhold til denne avtalen skal utføres med full respekt for norsk suverenitet».

Imidlertid gir avtalen også et annet bilde. Avtalen åpner nemlig for at Norge gir fra seg suverenitet over norske områder til . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)