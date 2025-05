Avkoloniseringens uoppfylte løfter

The Words Women Spoke One Day

REVOLUSJON / Denne filmen viser de fortiede fortellingene om de kvinnelige FLN-krigerne i Algerie og deres utvisking fra historien etter selvstendigheten. Og løftene om reformer og likestilling var hule.

I The Words Women Spoke One Day dykker Raphaël Pillosio ned i de fortiede fortellingene fra Algeries frigjøringsbevegelse, med fokus på kvinnene i FLN (Den nasjonale frigjøringsfronten). Disse kvinnene spilte en sentral rolle i å sikre Algeries uavhengighet, men ble forrådt av revolusjonen de bidro til å gjennomføre. Gjennom tapte opptak, overlevendes beretninger og historiske undersøkelser avslører filmen hvordan disse kvinnene ble utslettet fra historien de formet.

Kvinnene spilte en sentral rolle i å sikre Algeries uavhengighet, men ble forrådt av revolusjonen de bidro til å gjennomføre.

Stumme opptak gjenfunnet

Filmen er basert på et bemerkelsesverdig funn: opptak fra 1962 av 15 unge algeriske kvinner, medlemmer av FLNs Fidaiyat – deres «urbane krigere». Opptakene ble gjort i Paris kort tid etter Algeries uavhengighet, og viser kvinnene mens de røyker og samtaler, med usikre ansiktsuttrykk mens de venter på instruksjoner. Disse kvinnene, som en gang ble hyllet for sin rolle i revolusjonen, ble sendt til Paris for å sikre at de ikke skulle «stå i veien» for den mannsdominerte regjeringen etter selvstendigheten.

Det avgjørende var at den originale lyden av disse opptakene bevisst var blitt ødelagt. I sin etterforskning oppdager Pillosio at kvinnene ble stilt et avgjørende spørsmål: «Dere, som kjempet sammen med menn, utholdt tortur og ble fengslet – hvilken rolle ser dere for dere for kvinner i det nye Algerie?» Selv om filmen fanger de animerte svarene deres, har ordene deres gått tapt for historien.

Pillosio er fast bestemt på å gjenfinne disse stemmene, og får hjelp av munnavlesere samt sporer opp overlevende . . .

