Atomkrigens spøkelse

Nuclear War: A Scenario

ATOMVÅPEN / Hovedbudskapet i Annie Jacobsens bok er å demonstrere hvor forferdelig en atomkrig vil være. En atomkrig ville ødelegge det uunnværlige antropologiske grunnlaget for enhver form for høykultur og teknologi.

I 1983, under en av de mest anspente periodene under den kalde krigen, ble TV-filmen The Day After, produsert av ABC Network, lansert i USA. Filmen skildret på realistisk vis et atomangrep på USA og de skremmende ettervirkningene det ville få. The Day After ble et av de mest omtalte TV-prosjektene i historien, og ble sett av 100 millioner mennesker, og denne rekorden for en TV-film står seg den dag i dag. Den amerikanske journalisten Annie Jacobsens ferske bok Nuclear War: A Scenario er på mange måter den 40 år gamle filmens motstykke i bokform.

Jacobsen beskriver i gruoppvekkende detalj hvilke katastrofale konsekvenser en eventuell atomkrig vil få for den menneskelige sivilisasjonen, og hvorfor atomvåpen er en fiende for hele menneskeheten. Kronologien over virkningene som ville følge av en atomeksplosjon, beskrives minutt for minutt: «Mer enn en million mennesker er døde eller døende, og det har gått mindre enn to minutter siden detonasjonen. Nå . . .