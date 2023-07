At være fremmed i sin egen by

A Stranger in your own City

IRAK / Den irakiske journalisten Ghaith Abdul-Ahad har skrevet en fremragende bog, der gør op med den typiske opfattelse af et sekterisk og splittet samfund som hovedårsagen til Iraks lange og fortsatte tragedie.

I de sidste dage af april 2003 gik tusinder af mennesker i procession gennem den irakiske by Karbala. Det var shiamuslimer, som markerede Arba’een, der ligger 40 dage efter Ashura. Dette er en sørgeperiode i den shiamuslimske kalender fordi det hele har forbindelse til slaget ved Karbala i år 680, hvor imam Hussein ibn Ali led martyrdøden.

Hvor det normalt er en dag, hvor folk græder og slår sig for brystet, havde Arba’een i 2003 dog tydelige anslag af festdag, for et par uger forinden havde amerikanske styrker invaderet Irak og væltet Saddam Husseins forhadte styre.

«Det stod i ekstrem modsætning til hvordan Ashura var blevet markeret nogle uger tidligere, umiddelbart før krigen, hvor jeg havde siddet i Khadimiya, den største shiamuslimske helligdom i Bagdad, og set et fåtal af mennesker snige sig hurtigt ind og du», skriver den irakiske journalist Ghaith Abdul-Ahad i sin nye bog A Stranger in your own City – om landets tragedie.

At vælte et diktatur

Bogen er kommet op til 20-året for begivenhederne, der en kort overgang skabte en betinget optimisme blandt shiamuslimer og andre irakiske grupper. De havde i årevis levet i frygt under Saddam Husseins brutale sunnimuslimske styre, og selv om mange godt kunne se, at der var noget rivende galt i den måde, tingene udviklede sig på, håbede man på at se landet bevæge sig mod frihed og demokrati.

‘Befrielsen’ af Irak er kommet til at stå som en absolut skelsættende begivenhed i Mellemøstens nyere historie, og der er allerede skrevet en lang række bøger om begivenhederne i 2003. Men Abdul-Ahad skiller sig markant ud fra mængden. Han er ikke bare velskrivende og klar i sin analyse, men han tager hele tiden udgangspunkt i sit eget perspektiv – det lokale.

Da invasionen var nært forestående troppede de vestlige journalister sammen på et af . . .

