At modernisere et helt kontinent

FAGLITTERATUR : Tendensen hos latinamerikanske forfattere til fokusere på en bedre fremtid er en del af regionens fornyede selvbevidsthed – og modernisering med fri abort og nye forfatninger.

Egentlig er det en reaktion på den nye fase af Latinamerikas pågående post-koloniale opgør. Tendensen blandt regionens faglitterære forfattere til at kigge fremad og ikke – som de store forfatterårgange der oplevede Che Guevara og den cubanske revolution i efterkrigstiden – at skue bagud.

Dette vigtige skift i fokus giver litteraturen en funktion, hvor den udfylder et tomrum. Flere udgivelser skuer fremad og tegner en lysere fremtid, der gør faglitteraturen – men også prosa-litteraturen – en kraftfuld æstetisk og filosofisk generator. Tendensen er del af virkeligheden i Latinamerika, der er i opbrud mod fortidens katolske og mandsdominerede stærkt patriarkalske samfund og værdier.

Fortunato Mallimaci skriver i bogen La superación de la pandemia en América latina (Overvindelsen af pandemien i Latinamerika): «Pandemien har vist os fejlene i det internationale system på et tidspunkt, hvor verden og Latinamerika havde brug for multilateralismen mere end nogensinde, var denne ikke til stede. Latinamerika har lidt under denne neoliberale dominans og må kigge fremad og begynde at stole mere på egne ressourcer.»

I alle lande er kvindebevægelsen primus motor for en modernisering til gavn for alle borgere uanset køn, alder, race og etnicitet. Men også klimaforandringerne, som flere latinamerikanske udgivelser belyser, er med til at ændre den ellers så traditionelt tunge katolsk-prægede . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)