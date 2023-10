At leve et mere enkelt og roligt liv

Om at vandre og andre essays om naturen

ØKOLOGI / Henry David Thoreau giver opskriften på et vandrende liv i balance med naturen men velsagtens også på et mageligt liv i balance med sig selv. Han kan siges at være mere aktuel end nogensinde.

Jeg finder stor glæde i at læse bøger. Glæden er kun taget til i styrke de senere år. Mængden af bøger, jeg læser, er tillige vokset. Denne netop forgangne juli måned blev det til 10 læste bøger. Det eneste problem ved læsningen er kroppens stilstand, mens jeg læser. Og den lader til at være et . . .