FOTOGRAFI : Den verdenskendte fotograf Fred Baldwin har i en alder af 90 udgivet sine memoirer. Er dette et besynderligt indblik i et menneske, der gennem alt og alle han møder, først og fremmest ser sig selv?

Forfatter: Fred Baldwin Schilt

At dømme efter omtalerne har det været en fornøjelse for mange, men for mig var det en tåkrummende kamp at komme igennem fotografen Fred Baldwins uendelige selvbiografi. Næsten 700 sider, intet mindre kunne gøre det, og hvis det er Baldwins billeder, man er fascineret af, så er det ikke Dear Mr. Picasso. An illustrated love affair with freedom man skal gribe.

Uden at jeg har orket tælle efter, så forekommer det mig at antallet af fotos i urimelig grad overgås af for eksempel antal beskrivelser af Baldwins møder med «piger», som han fandt mere eller mindre interessante og smukke.

Baldwin er – eller blev med tiden – en begavet fotograf, ifølge egen fremstilling fordi han var for ordblind til at blive forfatter. Selv uden stavekontrol og korrektur ville ordblindhed imidlertid være hans mindste problem. Det største er, at han ikke finder nogen detaljer i sin tilværelse for små til at overskygge de store begivenheder, han har været i nærheden af.

Se mig, mor

Fred Baldwin voksede op i en hvid overklassefamilie i sydstaterne, mistede sin diplomatfar i en alder af fem og formåede aldrig rigtig at leve op til sin dannede og kvindeligt dominerede families forventninger. Han var lige så ude af stand til at koncentrere sig om studier som han var til at begå sig socialt i de finere kredse.

Selvbiografien åbnes med beskrivelsen at et møde, Fred Baldwin havde med sin mor – efter at have fundet sit fotografkald. Endelig skulle han vise hende, at han duede til noget. Det møde forløb mildt sagt ikke som den fortabte søn havde håbet.