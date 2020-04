Regisør: Anna Winger Netflix()

Hun beslutter at løbe væk på en lørdag. Sabbatten er hviledag i ultraortodokse jødiske samfund, og de stramme regelsæt er en smule blødere. Men nettet af religiøse begrænsninger er der ikke desto mindre. I hast forlader hun hjemmet tomhændet, kun medbringende en lille sum kontanter, et pas og en flybillet, som hun kan stikke ned i linningen på sin lange nederdel.

Således tegner indledningen på den tysk-amerikanske miniserie sig. Den er bygget over Deborah Feldmans egen historie, som hun udgav i bogform i 2012. I filmen hedder hun Esty. Hun er 19 år gammel og er vokset op i Williamsburg i New York som satmar hasid, en af de mest ekstreme og lukkede jødiske grupperinger.

Williamsburg, Crown Heights Boro Park og andre dele af Brooklyn med store hasidiske befolkninger har på det seneste fået en del negativ opmærksomhed som kerneområder for covid-19. Sygdommen har bredt sig med alarmerende hast i ultraortodokse befolkninger, i både USA, Israel og andre dele af verden, som følge af denne sektors selvvalgte isolation fra det moderne samfund.

Deres eneste kendskab til verden udenfor stammer fra den ultraortodokse presse, og for at holde enhver farlig indflydelse på afstand omgiver de sig med strenge regler og en endeløs strøm af religiøse ritualer.

Det er den virkelighed, Esty løber bort fra. Hun lever i et arrangeret ægteskab. Hendes bløde mand er under voldsom indflydelse af sin dominerende mor, og gennem tilbageblik ser vi hvordan Esty var komplet uforberedt på at gå ind i et parforhold. Umiddelbart før brylluppet gav en voksen kvinde fra kvarteret hende et vist mål af seksualvejledning, og Esty er rædselsslagen over at få at vide, at hendes krop har en åbning, hvor hendes kommende mand vil trænge ind i hende – og det kun fredag aften som en del af det ritualiserede liv hos satmar-gruppens medlemmer.

Social stigmatisering

At flygte fra den ultraortodokse livsstil er ekstremt vanskeligt. Det er forståeligt nok sjældent at se en ung kvinde tage skridtet. Den sociale kontrol er streng, og man har meget begrænset tid til at tænke selvstændigt. Og når man først tager springet, begiver man sig ud i et totalt …

