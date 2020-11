Sea of love. Transforming Journey to Egypt

Regissør: Ashraf Ezzat ()

[Obs. Bare publisert på nett]

For tyve år siden skrev jeg en bog om mine vandringer i den arabiske verden kaldet Vandringens gåde (1999). Billedet af en kamelkaravane der slynger sig ind og ud mellem nogle få udsatte ørkenbuske, var med til at sætte skriveriet i gang. Lyden af Muezzinen der kalder til bøn, fik mig altid til at stoppe op. Her var en lyd, en stemme, der får tingene til at blive stående, byen, moskeen, skulpturen, alt imens lyden trak sig tilbage. Muezzinen bliver ikke. Muezzinen rejser ikke. Muezzinen gør sig usynlig. For evigt. Ordene er den algirske forfatter Mourad Bourboune. En sufimunk tog imod mig ude i ørkenen. Og …