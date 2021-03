Til alle tider har mennesket forsøgt at efterligne naturen for at kunne beherske den. Men efterligningens kunst er også ifølge antropologen Michael Taussig i Mastery of Non-mastery in the Age of Meltdown en bærer af en etisk indstilling til naturen – hvor vi gør os åbne for det vi ikke behersker. Taussig ser både legen, filmkunsten, den ufrivillige erindring og indianernes shamanisme som nutidige eksempler på mimesis (efterligning) – der genvækker den tidligere animisme og magi der gav mennesket kontakt med en forbindende og levende virkelighed. Med klimaets nedsmeltning og dens eksistentielle trussel er timen kommet, den magiske time, der igen åbner os for den mimetiske kraft.

Evnen til efterligning

Aldrig har vi haft så meget adgang til billeder, tegn, information og sprog, og alligevel har vi en oplevelse af at virkeligheden forbliver abstrakt, fjern og uforståelig. Også naturen og klimakrisen. Vi har vænnet os til at verden og virkeligheden er noget vi selv konstruere, samtidig med at vi har mistet den fornødne distance til det vi selv konstruerer.

. . .

