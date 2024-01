At bringe tænkningen så tæt på livet som muligt

Nietzsche og filosofien (1962/2023)

NIETZSCHE / Engang var det troen på en Gud eller et politisk parti, i dag er det troen på arbejdet, forbruget og økonomien – altså, mig selv. Hvad kan man ifølge Gilles Deleuze lære av Nietzsche?

Bevægelse er det som åbner tilfældet og uforudsigeligheden i alt liv. Tingene selv er bare og bevæger sig kun, hvis noget påvirker dem. Livet er sådan en instans. Livet opstår i tingenes bevægelse, men påvirker snart tingene og sig selv på nye og ufattelige måder. Hvordan kan man forstå næsehornsbillen, når den i virkeligheden lever det meste af sit liv som larve? Hvordan kan man forstå Hr. Hansen der ofrede sit liv for social status i et meningsløst kommunikationsjob? Livets historie er ridset op her, og meningen ånder . . .