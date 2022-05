ASIA: «Det er vi som er langt borte, mens de er i sentrum»

TEKNOLOGI : Ifølge Kevin Kelly, teknologiskribent, fotograf og publisist, er det beste du kan gjøre noen ganger, å bremse ned teknologien.

Kevin Kelly har nettopp kommet ut med en uvanlig stor 3-binds fotobok, Vanishing Asia, som veier i overkant av 12 kilo og rommer over 9000 bilder med bildetekster. Folk flest kjenner ham likevel ikke så mye som fotograf, men heller som forfatter og redaktør for pionerutgivelser som hippietidens øko-tech-bibel The Whole Earth Catalog (1968) samt Co-Evolution Quarterly og Wired magazine, som han grunnla på begynnelsen av den digitale revolusjonen. I bøkene til Kevin Kelly, som What Technology Wants (2011) og The Inevitable (2016), skriver han også en del om Asia og sammenligner ulike teknologiske kulturer. Men hvordan har reising og interessen for teknologi vært forbundet i hans eget liv?

«Selve grunntanken i The Whole Earth Catalog var at du kunne finne opp og forme ditt eget liv, og dette ble også en inspirasjon for reisene mine – en slags utdannelse. Det livlige gatelivet, utendørsverkstedene, menneskelivet i all sin kaleidoskopiske overflod, slik jeg opplevde det i Asia, ble også litt som en katalog over muligheter: alternative måter å gjøre hverdagslige ting på, slik som å kle seg, bygge et hus, utføre et lite ritual eller lage mat», svarer Kevin Kelly.

Han begynte å reise i Asia for 50 år siden – en 20 år gammel amerikaner fra forstedene som aldri hadde brukt spisepinner. Det var som å lande på en annen planet – eller å tre inn i en tidsmaskin! Den gangen levde folk langt på vei i middelalderen, på måter som ikke hadde forandret seg i det hele tatt på flere århundrer: «Gjennom disse samme 50 årene bestemte hele kontinentet seg for å ta spranget inn i fremtiden, og i løpet av tiden jeg har reist der, har de skapt verdens mest avanserte og futuristiske byer.»

Det som forsvinner

Vi har vært vant til å vende blikket mot vest, mot Amerika . . .