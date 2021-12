Arven etter Ruth Maier

Ingen hverdag mer

ANTISEMITTISME : Elsa Kvammes nye dokumentar Ingen hverdag mer forteller jødiske Ruth Maiers historie, som på ingen måte har mistet sin relevans og viktighet.

«Nazister finnes angivelig ikke», skrev Ruth Maier om Norge i sin dagbok, da hun som en av 100 kvoteflyktninger i 1939 fikk innvilget opphold av norske myndigheter – på strenge betingelser.

Den unge jødiske kvinnen var 19 år da hun kom til Norge fra Østerrike, mens resten av familien hennes reiste til England. I 1938 hadde Maiers hjemland som kjent blitt annektert av Nazi-Tyskland. Diskrimineringen og forfølgelsen av jødene i landet ble stadig mer omfattende, og november samme år forverret situasjonen seg ytterligere med den såkalte tyske krystallnatten, som også fant sted i Østerrike.

Quisling: Det jødiske «Satan-riket som nå er i full anmarsj, og som truer Europas folk – og Norge».

Norsk antisemittisme

Norge var imidlertid slettes ikke fri for nazister og deres antisemittiske tankegods. Elsa Kvammes dokumentarfilm Ingen hverdag mer understreker dette ved å klippe fra hva Maier skrev (sitert) til et arkivklipp der Vidkun Quisling holder tale om det jødiske «Satan-riket som nå er i full anmarsj, og som truer Europas folk – og Norge». Filmen fremhever at de nye raseteoriene – med begrep som «rasehygiene» og advarsler mot å «blande raser» – også var utbredt i Norge. Dette skjedde blant annet gjennom boka Jødeproblemet og dets løsning (1939) av den tidligere skiløperen Halldis Neegaard Østbye (under pseudonymet Irene Sverd).

Ruth Maier var blant de 532 jødene som ble deportert fra Oslo . . .

