Arrene etter en ny Trump-periode

MILJØ / Med hjelp fra Project 2025 vil kommende president Donald Trump stoppe alle forsøk på å avverge klimakrisen og akselerere en katastrofe som ikke kan repareres. Prosjektet mener at USA har en «forpliktelse til å utvikle de enorme olje-, gass- og kullressursene som landet er ansvarlig for». Bare LNG-eksporten vil i løpet av de neste årene produsere mer klimagasser enn hver eneste bil, bolig og fabrikk i EU.

Den nye perioden med Donald Trump kan gjøre uendelig mye skade på en rekke fronter. Men når det gjelder klimakrisen, kan han gjøre skade som i menneskelig forstand vil vare evig – en skade som vil være synlig i de geologiske arkivene i en lang fremtid. Hans handlinger kan bokstavelig talt bidra til å smelte polene og heve verdenshavene – og på sidene i Project 2025’s Mandate for Leadership har hans konservative støttespillere gjort det klinkende klart at de vil gjøre det.

Når Arktis først har smeltet, er det ingen som vet hvordan man skal fryse det igjen.

Forslagene spenner fra det massive – å avslutte støtten til alt fra elbiler til havvindmølleparker – til det grusomt spesifikke. Project 2025 sikter for eksempel imot EPAs kontor for miljørettferdighet og eksterne borgerrettigheter (hensynet til miljørettferdighet har blitt nedfelt i Biden-æraens energipolitikk på en måte vi aldri har sett før). Prosjektet går til og med langt i å sørge for at politisk utnevnte personer i det nasjonale sikkerhetsrådet overtar utarbeidelsen av den nasjonale forsvarsstrategien fra Pentagon, delvis for å sikre at «klimaendringer» og «kritisk raseteori» ikke på en eller annen måte blir brukt til å «avskrekke nasjonens beste menn og kvinner fra å verve seg til tjeneste for å forsvare vår frihet».

Project 2025 Mandate

Forfatterne av Project 2025 Mandate mener at USA har en «forpliktelse til å utvikle de enorme olje-, gass- og kullressursene som landet er ansvarlig for». De lover også å gå tilbake til 2009 for å reversere en avgjørende konklusjon fra EPA om at karbondioksid forårsaker skade, en holdning som ligger til grunn for mye av den føderale . . .

