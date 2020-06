Solidarity

Regisør: Lucy Parker (Storbritannia)

I 1919 fant britiske industrieiere en finurlig løsning på problemene med alle venstreorienterte «bråkmakere» som truet eiernes uhemmede jakt etter profitt: De startet en organisasjon som vedlikeholdt en hemmelig «svarteliste» med navn på fagforeningsmedlemmer og aktivister som protesterte for bedre arbeidsvilkår. Notater om brysomme arbeidere ble også lagret i egne filer.

Organisasjonen The Economic League ga sjefene et telefonnummer de kunne ringe hvis de ønsket å sjekke bakgrunnen til en mulig arbeidstaker og om vedkommende virket lydig mot staten. Havnet man på slike svartelister, ble man nektet arbeid. Organisasjonen ble oppløst i 1993 etter press fra gravejournalister, men listene som omfattet byggindustrien, ble gitt videre til det nystartede The Consulting Association, ledet av tidligere The Economic League-ansatte Ian Kerr, som fortsatte med kontrollprosedyrene.

I 2009 fikk en organisasjon for data- og personvern fatt i mer enn to tusen filer, og avsløringene danner grunnlaget for dokumentarfilmen Solidarity. Regissør Lucy Parker viser gjennom intervjuer med en rekke arbeidere hvordan deres personlige liv ble påvirket av år med hemmelig overvåkning og sosial kontroll.

Støttegruppe for svartelistede

For ti år siden startet The Blacklist Support Group en kampanje for rettferdighet for arbeiderne og ville ha sannheten om listene frem. De forlangte en offentlig utredning. De fant sjokkerende fortellinger om hvor lite som skulle til før man ble stemplet som motstander av dem som hadde makt til å ansette og avsette.