Arabisk film med politisk brodd

Huda’s Salon / Costa Brava, Lebanon

ARABISKE FILMDAGER : Spenningsfilmen Huda’s Salon retter et feministisk blikk på kvinners posisjon på det israelskokkuperte Vestbredden, mens det særegne familiedramaet Costa Brava, Lebanon omhandler Libanons pågående avfallskrise.

16.–20. mars er det på Vika kino i Oslo duket for den tolvte utgaven av Arabiske filmdager. Som navnet tilsier, viser denne avleggeren av Film fra Sør-festivalen kun filmer fra og om den arabiske delen av verden. På programmet står både et spennende utvalg av spillefilmer og flere sterke dokumentarer. Her trekker vi frem to spillefilmer som begge tar opp aktuelle, politiske og sosiale problemstillinger. Det endelige festivalprogrammet . . .