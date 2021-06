LAVSPENNING: Nordområdene er Aps «viktigste fredsprosjekt», samtidig skal forsvarsbudsjettet økes, NATO styrkes og våpenindustrien ivaretas





Harang er styreleder i Norges Fredslag.

For Arbeiderpartiet er fredspolitikken koblet til solidaritetsbegrepet – på tradisjonelt sosialdemokratisk vis. Aps valgprogram for 2021–2025 innledes med påstanden om at solidaritet betyr å ta vare på hverandre, og at solidaritet skaper fred.

Dette programmet er tydelig på at Norge bør støtte opp om den internasjonale rettsorden for å forebygge krig, og at partiet ønsker å bidra til lavspenning i Nord – valgprogrammets «viktigste fredsprosjekt» angår nordområdene. I dette legger Ap økt satsning på sikkerhetspolitisk dialog med Russland, og folk-til-folk samarbeid – men også det «å satse på et sterkt forsvar med tyngdepunkt i nord». Programmet stiller seg da også gjennomgående positivt til det militære forsvaret av Norge. Ap er et forsvarsparti som går til valg på å øke forsvarsbudsjettene, styrke NATO og ivareta våpenindustriens interesser. Våpenindustrien omtales utelukkende i positive ordelag i dette programmet. Dette samtidig som det samme programmet anerkjenner at risikoen for våpenkappløp er økende.

På den annen side tar programmet til orde for å øke Norges innsats innen konfliktløsningsdiplomati og forsoningsarbeid. Programmet tar også for seg behovet for internasjonal regulering av autonome våpen, fornyet innsats mot spredning av atomvåpen og at NATO bør enes om å innføre krav til sluttbrukererklæring ved all eksport av krigsmateriell. Programmet tar ikke entydig til orde for å heve terskelen for bruk av militærmakt, men foreslår en fast praksis for å evaluere norske militære utenlandsoppdrag i ettertid.

I denne analysen er det også verdt å bemerke hva Ap ikke sier om fred i sitt program. Eksempelvis er bistandspolitikken godt dekket, men da helt uten fredspolitisk argumentasjon. Programmet fremhever fem prioriterte satsningsområder for Aps utviklingspolitikk. Fred beskrives her verken som målsetting for den utvikling man ønsker å bistå, eller som virkemiddel for å oppnå slik utvikling. Tilsvarende argumenteres det for at felleskapets forskningsmidler må gå til de områdene der samfunnet har størst behov. Mange samfunnsnyttige temaer nevnes også, men ingen av disse har med fred å gjøre. Med et hederlig unntak for MDG prioriterer heller ikke noen av de andre valgprogrammene økt forskningsinnsats for fred, eller for å minimere risiko for krig.

Aps program tar som alle andre valgprogrammer avstand fra diskriminering, voldskriminalitet og mobbing. På noen områder fremmer Ap også politikk for å forebygge slikt. Fremme av ikkevoldelig konflikthåndtering er likevel ikke gjennomgående i dette programmet.