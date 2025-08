Antisemittisme- våpenet kommer i retur

SIONISME: Propagandaens første lov er at enhver anklage du selv kan utsettes for, må du skynde deg å rette mot den andre. I dag er det bare 11. september 2001 som er blitt mer dissekert i moderne historie enn 7. oktober 2023. I dag nærer sionismen seg på antisemittismen.

Antisemittismens reverserte perversjon begynner å gå opp for folk. Fra å være en vederstyggelig del av rasismen, ikke minst i vestlige land der jødeforfølgelse og jødehat har hatt sine klareste uttrykk opp gjennom historien, har etter hvert et stadig tydeligere ansikt vokse frem. Det er ikke nazistenes groteske forvridde eller Sions vises protokollers konspirasjonskarikaturer for jødisk global makt. Nei, det er heller Israels handlinger levert direkte på TV i beste sendetid.

Hovedgrunnen for denne reverseringen av kampen mot rasistisk antisemittisme er likevel at noen poserer som forsvarere av det jødiske, mens de i virkeligheten misbruker de 6 millioner drepte på det styggeste. Som forfatteren av State of Terror: How terrorism created modern Israel, Thomas Suárez, sier: «Zionism feeds on antisemitism» – sionistene snylter på antisemittismen.

I virkeligheten misbrukes de 6 millioner drepte jødene på det styggeste.

For anklager om antisemittisme er blitt et våpen i hendene på forsvarere av vår tids nye, stygge apartheid. I Norge står sionister frem og sier de «føler utrygghet», synagogenes ledere advarer om at Israel er deres trygge havn «når Norge . . .

