Antimaterialisme og antiforbrukerisme

Teardrops of Time: Buddhist Aesthetics in the Poetry of Angkarn Kalayanapong

POESI / Samfunnskritikken til poeten Angkarn Kalayanapong kan være så etsende at han sies å frastøte thailandske lesere, der han raser mot den vestlige innflytelsen, mot prostitusjon, ødeleggelse av naturen, undermåls dårlig byplanlegging, grådighet og korrupsjon.

Vi oppfatter ikke alltid samfunnskritikken som ligger skjult i ikke-europeisk poesi. Den kan gjemme seg i symbolikk og i bildespråket, eller bak ideologiske former vi ikke helt kan tyde. Dette gjelder Muhammad Iqbal, Pakistans nasjonaldikter, som hentet Nietzsche hjem fra studiene i Heidelberg. Og slik er det for Cirilo Bautista, den store samtidspoeten på Filippinene, hvis solidaritet med det filippinske folket formidles bak et skjold av nasjonalistisk historieforståelse. Et ytterligere komplisert eksempel utgjør poeten vi skal se nærmere på her, Thailands Angkarn Kalayanapong (1926–2012).

Kalayanapong er en motsetningsfylt 3poet og tenker. En tidlig talsmann for en form for modernisme i thailandsk poesi, men en sterk motstander av moderniseringen og vestliggjøringen . . .