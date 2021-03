Bruk av kredittkort til oppussing

I det siste året har hverdagen vært annerledes, og vi har brukt mer tid hjemme enn før. Da kan det lett friste med noen forandringer. Du tenker kanskje at oppussing er en stor kostnad, som man må spare til eller ta opp lån for å gjennomføre. Er det snakk om små jobber, eller om du har en forbruksplan, kan du bruke et vanlig kredittkort i stedet. Er du i tillegg i stand til å betale tilbake før fristen, får du et rentefritt lån.

Fordeler med kredittkort

Kredittkort har en satt grense, for hvor mye man kan bruke i måneden. Har du et kredittkort med rentefri periode, kan du få et rentefritt lån om du betaler tilbake før perioden er over. Du slipper også å betale vanlige lånekostnader. I tillegg har de fleste kredittkort bruksfordeler som bonuser og rabatter, og du har full kontroll over den kreditten som er tilgjengelig.

Mange kort har en rentefri periode

Ulike bruksfordeler

Krever ikke søknad eller bli godkjent for lån

Må ikke betale andre lånekostnader

Direkte oversikt og kontroll på bruk og tilbakebetaling

Rentefri periode?

Det er normalt å ha en rentefri periode på rundt 45 dager. Det betyr at du kan få et rentefritt lån, om du betaler tilbake beløpet innenfor denne perioden. Men vær klar over at dette normalt kun gjelder kjøp, og ikke overføring eller kontantuttak. Da løper normalt rentene fra dagen overføring eller uttaket er gjort. Det er også viktig å merke seg at et kredittkort normalt har høyere rente, enn et forbrukslån. Dette bør du huske på, når du bruker kredittkort:

Sjekk antall rentefrie dager Nominelle renter viser kun rente uten gebyr Effektive renter inkluderer alle kostnader Kontantuttak kan påbegynne renter Overføring kan påbegynne renter Etter rentefri periode løper rentene

Eksempel kredittkort: 15.000,- over 12 mnd, effektiv rente 17,1 %,, kostnad: 1.323, Totalt: 16.323

Kredittkort eller forbrukslån

Før du bestemmer deg for om du skal benytte et kredittkort eller ta ut et lån, må du finne ut hvor mye du trenger å låne. For å få det beste utbyttet av et kredittkort, er det lurt å ha en oversiktlig forbruks- og tilbakebetalingsplan. Uten en plan kan det plutselig bli mye dyrere enn andre lån.

Nettsiden kredittkortinfo.no gir deg en oversikt over flere kredittkorttilbydere i Norge. Trenger du en høyere sum enn grensen på kredittkortet ditt, har du en del andre valg; forbrukslån, kontokreditt, boliglån, Husbanken eller startlån.

Med forbrukslån kan du få lån uten sikkerhet, men det foretas kredittsjekk. Med kontokreditt, kan du overtrekke kontoen din en avtalt sum hver måned. Med boliglån kan du få et lån med pant i eiendom. Med Husbanken kan du få hjelp av staten med huslån eller støtteordning. Og med startlån kan du få hjelp om du har blitt nektet boliglån.

Kredittkort kan være en fordel om du vet du får lønn eller feriepenger utbetalt om ikke så lenge. Da kan du raskt betale tilbake innenfor den rentefrie perioden. Om du må nedbetale over lengre tid bør du velge et annet type lån med lavere rente.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en nominell og effektiv rente?

En nominell rente er den årlige renten du må betale for et kredittkort, uten andre avgifter. En effektiv rente er den nominelle renten, pluss gebyrer og andre kostnader som etableringsgebyr, årsavgifter osv. Noen kredittkort, som kortet fra re:member, har ingen årsavgift. Dette er forskjellig fra bank til bank, og kommer også an på kunden sin kreditthistorie. Fokuser på den effektive renten – det er den totale summen du betaler.

Hva er et lån uten sikkerhet?

Et forbrukslån, eller et lån uten sikkerhet, er et lån der du ikke trenger å stille sikkerhet til banken. Sikkerhet kan for eksempel være pant i bolig eller bil. Kreditthistorien og din evne til å betale tilbake blir vurdert. I tillegg må du gå gjennom en søkeprosess, og betale de rentene og gebyrene som er angitt i avtalen mellom deg og långiver.

Bør jeg satse på kredittkort, eller søke om lån for oppussing?

Det vil avhenge av hvor mye du trenger. Husk at oppussing kan plutselig koste mer enn antatt. Du har et utvalg av lånemuligheter som kan passe for deg, og har du allerede et pågående lån kan du refinansiere det lånet. Men har du en effektiv plan og klarer deg med de grensene du blir tilbudt, kan du spare penger med kredittkort.