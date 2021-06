Anarkistisk pedagogikk

Judith Suissa er filosof, med særlig interesse for utdanning. Boken Anarchism and Education. A Philosophical Perspective ble trykket i tredje opplag i 2012, men er like aktuell i dag som den gangen.

Formålet med boken er, ifølge Suissa, å reaktualisere anarkismen som utopisk prosjekt. Suissa knytter det utopiske til kampen mot nyliberalismen og spesielt hvordan denne påvirker vårt moralske vokabular. I lys av blant annet stadig sterkere statlig styring og byråkratisering av offentlig sektor, nye styringsteknikker og økende tro på at markedet kan løse sosiale problemer, er dette fremdeles en viktig bok å lese, 16 år etter den første gang kom ut.

Anarkistisk filosofi kan bidra til dagens pedagogikk.

Det utopiske prosjektets styrke, slik Suissa presenterer det, er at det bygger på håp om og troen på at det er mulig å skape nye muligheter for måten mennesker omgås på, samt for hvordan vi organiserer livet både sosialt og politisk. Hun bygger sin forståelse på sosial-anarkisme, forstått som at individets frihet er knyttet til det sosiale og lokale – det hun kaller en kommunal-identitet.

Suissa presenterer i boken ulike perspektiver på anarkistisk oppdragelse gjennom utdanning. Hun redegjør for hva anarkisme er, for anarkistiske verdier og forholdet til staten. Utdanning betraktes som et offentlig anliggende, men desentralisering og autonomi ligger hos skolene. Det anarkistiske pedagogiske prosjektet – sett hypotetisk – kan la seg realisere innenfor rammen av dagens norske læreplan.

Hvordan man forstår kunnskap, oppdragelse og læring, er sentralt i Suissas bok. En anarkistisk skolemodell bygger på en antiautoritær, ikke-hierarkisk, autonom tenkning. Elevene skal delta og ha medbestemmelse i alt som angår skolen.

The Ferrer school

I kapittelet med den treffende tittelen «Anarchism Goes to School» viser hun til noen skoler som bygger på nettopp denne modellen. Den første er Escuela Moderna (den moderne skolen), som var virksom i Barcelona fra 1904 til 1907. Anarkismen sto sterkt i Spania i denne perioden, og Francisco Ferrer (1859–1909) grunnla skolen som et alternativ til de katolske skolene. Escuela Moderna ble grunnlagt i en periode preget av stor sosial uro og et samfunn som hadde en stor andel analfabeter. Ferrers skole var radikal på flere måter, blant annet var det blandede klasser – jenter og gutter gikk sammen. Skolen ga ikke karakterer. Lærerne brukte ikke straff som metode. Skolen hadde ikke timeplaner. Elevene var frie til å komme og gå nærmest som de ville – og utvikle sine egne timeplaner. De pedagogiske metodene var i stor grad læring gjennom praksis, det som gjerne kalles learning by doing – dette kombinert med en vitenskapelig fundert tenkemåte. Skolen var forankret i opplysningstidens idealer om frihet, fremskritt og fornuft. I tillegg til at elevene skulle gis praktisk og vitenskapelig kunnskap, var moralsk oppdragelse skolens kjernevirksomhet. Normative, anarkistiske verdier lå til grunn.

Moralsk oppdragelse var Escuela Modernas kjernevirksomhet – normative, anarkistiske

verdier lå til grunn.

Ferrers skolemodell ble naturlig nok sett på som en provokasjon og trussel av myndighetene. Etter flere år med press og motstand fra myndighetene ble den lagt ned i 1907. I 1909 ble Ferrer anklaget for å ha bidratt til opprør og generalstreik i Barcelona. Samme år ble han henrettet.

Men i 1911 ble The Ferrer school etablert i New York, inspirert av Escuela Moderna i Barcelona. Denne skolen var i drift frem til 1953 og videreutviklet Ferrers anarkistiske pedagogiske prosjekt. Skolens pedagogikk ble systematisert og bygget på mange av datidens ideer om en barnesentrert forståelse av læring – inspirert blant annet av den amerikanske filosofen John Dewey.

Man kan innvende her at en svakhet ved skolen og anarkistisk pedagogikk er at de ikke utvikler en teoretisk forståelse av barnesentrert pedagogisk praksis fundert i anarkistiske verdier og målsettinger. De bygger på ideologiske verdier, ikke pedagogiske.

Summerhill School

Suisse skriver også om Summerhill School, etablert av Alexander Neill i engelske Suffolk i 1921. Dette er kanskje den mest kjente av de uavhengige, alternative og eksperimentelle skolene i nyere pedagogisk historie – som er bygget på en fri pedagogisk tenkning. Skolen hadde mange av de samme kjennetegnene som en anarkistisk skolemodell, med stor grad av frihet for elevene og vektlegging av medvirkning – samt mulighet for påvirkning på egen læring. Men Suisse omtaler skolen som libertariansk og viser hvordan den skiller seg fra anarkistiske skoler. Det kan innvendes at skolen heller enn libertariansk er en skole som bygger på demokratiske ideer, men det er uansett en interessant og fruktbar sammenligning som tydeliggjør anarkistisk oppdragelsesideologi på en god måte.

Håp om endring

Anarchism and Education er en interessant og morsom bok å lese for pedagogisk interesserte og lesere som er opptatt av sosiale og politiske spørsmål. Suisse evner å vise at anarkistisk filosofi kan bidra til dagens pedagogikk, først og fremst ved at den er et bidrag i en kritisk pedagogisk diskurs som forhåpentlig er på vei opp etter flere år med byråkratisering og ensretting av skolen som samfunnsprosjekt. Anarkistisk pedagogikk byr på alternative måter å tenke skole på. I boken vises sammenhengen mellom det politiske og den anarkistiske pedagogikken som utopisk – i positiv forstand, slik det bringer håp om endring – og vår faktiske kunnskapspolitiske utdanningstenkning.

Suisse viser til skolens politiske betydning gjennom hvilken påvirkning skolen har på oppvoksende generasjoner. Bokens fremste kvalitet er at Suisse diskuterer en rekke av pedagogikkens grunnlagsspørsmål – som spørsmålene om hvorfor vi har skole, hvem er skolen for, og hva det vil si å leve som menneske sammen med andre mennesker.