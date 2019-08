Anarkisten fra Berlin

ANARKISTER: NY TID innleder her en serie om anarkister internasjonalt. Førstemann ut er Ralf Landmesser i Berlin.

NY TID møtte anarkisten Ralf Landmesser i hans egne stappfulle A-Laden (anarkistbutikken), som bugner over av alle typer A-litteratur, bøker, magasiner og anarkistaviser i sentrum av Berlin.

Landmesser forteller at det på syttitallet var nære på at han hadde blitt tiltalt etter straffeparagraf 129a i den tyske straffeloven (for dannelse av en kriminell forening) fordi han hadde lånt et sitat fra RAF (Rote Armee Fraktion) fra den tyske avisen TAZ og publisert dette i den rød-svarte almanakken KalendA. Landmesser ble kalt inn på teppet av tiårets øverste terroristjeger i Berlin, Hans-Jürgen Przytarski. Høyesterettsdommeren prøvde å få Landmesser på limpinnen ved å stille innfløkte spørsmål, men lyktes ikke. Da møtet var over, advarte Przytarski ham på det sterkeste mot å offentligjøre liknende sitater; de kunne oppfordre folk til å gjøre dumme ting, mente han. «Hør her, herr Przytarski», svarte Landmesser. «I denne tyske urettsstaten finnes det fremdeles postfascistiske strukturer, samtidig som våre kapitalister samarbeider med et hvilket som helst bedritent diktatur! Så lenge dette pågår, holder jeg fast ved min mening.» Saken ble henlagt.

Dekket på bilen hans var stukket hull på, men bare halvveis, slik at bare litt luft lekket ut.

Imidlertid ble det opprettet en mappe om Landmesser hos det tyske føderale kriminalpolitiet. Det betrodde en tilfeldig politimann ham senere da Landmesser ved en anledning demonstrerte mot bygging av atomkraftverk. Landmesser ytrer i samme åndedrag at han allerede da hadde en sterk fornemmelse av at han ble overvåket, men at det nærmest var som en selvfølge å regne for dem som «lente seg litt for langt ut av vinduet politisk sett».

Politisk sabotasje

Samtidig er han veldig nysgjerrig på hvor mange ganger det faktisk ble plantet spioner og politiske provokatører på ham fra myndighetenes side. Som eksempel nevner han at almanakken for 1991 først kunne utgis i februar samme år, og magefølelsen hans indikerer en sterk mistanke om at den tyske etterretningstjenesten aktivt stod bak forsinkelsen.

Han forklarer at han den gang var et sentralt kommunikasjonsknutepunkt for anarkistiske aktiviteter i Tyskland og internasjonalt, lenge før internett eksisterte. Det var naturlig at de hemmelige tjenestene prøvde å sabotere denne aktiviteten.

Profil Ralf G. Landmesser, født i 1952. Publisist og billedkunstner. Sosial-og kulturarbeider. Utdannelse i kommunikasjonsvitenskap, statsvitenskap og sosiologi ved LMU München. Studerte ved FU med spesialisering i politisk vitenskap ved OSI. Forlagsarbeid 1982 i forlaget Klaus Guhl. Fra 1983 til 2000 utgiver av den svart-røde KalendA, . Sju års arbeid for uteliggere i bydelen Rollbergviertel i Neukölln i Berlin. Grunnleggelse av SCWARZROTBUCH Forlag Berlin i 1989. Yrkeserfaring på ulike områder, som for eksempel bygg og anlegg og ved samlebånd, som lastebilsjåfør, IT-spesialist og offentlighetssekretær. 1988 etablering av A-Laden i Berlin. Aktivist og prosjektmedarbeider i ulike bydeler i Berlin. Utgiver av Libertarian Press Agency (LPA) fra 1998.

For noen år siden var det noen som forsøkte å ta livet av Ralf Landmesser. Dekket på bilen hans var stukket hull på, men bare halvveis, slik at bare litt luft lekket ut av det. På motorveien kunne det raskt ha fått dødelige konsekvenser dersom dekket sprakk eller punkterte. Det var helt nye dekk, så Landmesser lot dekkene undersøke på et verksted uten at de der kunne finne noe. Noen måneder senere hadde plutselig et annet dekk punktert. Det kunne umulig være en tilfeldighet. Han dro til et annet verksted, og de konstaterte stikkskader på begge dekkene utført med en spiss og skarp gjenstand. På samme tid hadde den sentrale skruen på bremseankerplaten til bak-bremsen på Landmessers motorsykkel blitt fjernet. Tilfeldigheter? Han anmeldte sabotasjeforsøkene som drapsforsøk til politiet, men politiet ville kun ta imot anmeldelse som skade på eiendom. Eiendomsskadesaken ble henlagt etter to uker fordi det ikke ble funnet noen gjerningsmann. Landmesser klaget ettertrykkelig på denne avgjørelsen og forklarte inngående hele årsakssammenhengen, hvorpå en kvinnelig politioffiser godtok å anmelde saken som et alvorlig inngrep i offentlig ferdsel. Landmesser ville med dette oppnå at saken ble offentlig dokumentert og registrert, i tilfelle slike sabotasjer skulle ramme ham i nærmere framtid. I tillegg ble bilen hans bulket og bakruten knust, enda bilen ikke sto parkert langt fra en politistasjon. Landmesser antar at det var enten nynazister eller politiet som stod bak angrepene.