Anarkist, filmskaper, forfatter og poet

KRONIKK : Litauen er på mange måter dokumentar-nasjonen blant de baltiske landene. Et fokus på Cinemateket i Oslo er denne helgen Jonas Mekas, med utstilling og filmer.

Jonas Mekas ble født i 1922 i Seminiškiai i Litauen og døde i 2019 i New York City – 97 år gammel. Han var litauisk-amerikansk filmskaper, kunstner, dikter, grunnlegger av Anthology Film Archives i New York, og en forgrunnsskikkelse innen amerikansk avantgardefilm. Jeg ble først oppmerksom på ham via Oslo filmklubb, som viste hans gripende og skjellsettende film The Brig på slutten av 1960-tallet. Flere av hans filmer ble senere importert til Norge av filmklubbens ildsjeler Tore Erlandsen og Kjell Billing. Et utvalg fotografier fra hans langvarige og unike arbeid samt hans film Minner fra en reise (1972) vises på Cinemateket denne helgen under Baltiske filmdager.

Mot slutten av den annen verdenskrig ble Jonas og broren Adolfas arrestert og plassert i en tysk fangeleir i Elmshorn vest . . .