Anarkismens vanskelige historie

The Government of No One. The Theory and Practice of Anarchism

ANARKISME : Typiske anarkistiske kampsaker som åttetimersdagen, tilgang til prevensjon, liberalisering av ekteskapsjuss og adgang til militærnekting har i stor grad fått gjennomslag. Men hvor står anarkismen i dag?

Det er fort gjort å fastslå at anarkismens utopier var et barn av sin tid som ikke kunne vokse opp. Samtidig er anarkistiske ideer og kampsaker i høyeste grad med oss, tross anarkismens dårlige rykte.

Anarkismen utviklet seg i kritisk samhandling med andre bevegelser – med en samordnet opposisjon fra konservative og reaksjonære krefter. Oppløsningen av Den første internasjonale (1872) sies å være gjennombruddet for den europeiske anarkistiske bevegelsen. Det marxister og anarkister hadde felles, var 1) overbevisningen om at kampen for frigjøring bare kunne kjempes av arbeiderne selv, og 2) troen på at klassetilhørighet transcenderte distinksjoner basert på rase, stamme . . .