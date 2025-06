KRIG / Norge har – på et eller annet nivå – deltatt i samtlige av USA og NATOs kriger etter Sovjets sammenbrudd i 1991. Vi er også med på å fjerne statsledere vi mener noen ikke burde ha. Men hva er vi villige til å dø for?

med forfatter Torgeir Salih Holgersen

«Alt for Norge», sa kong Harald i sin tale til det norske folk 8. mai, i anledning frigjøringsdagen. Det rettet oppmerksomheten mot det samme som mediene og et samlet Storting i dag har forent seg i – en storstilt opprustning som ifølge den militaristiske tankegangen skal mobilisere folket til å ville gjøre ‘alt’, inkludert å dø, for å ‘forsvare Norge’.

Problemet med denne tankegangen er at den krever en fiende à la den vi hadde i Nazi-Tyskland, med en ideologi som ville utradere andre folkeslag gjennom folkemord.

Men denne historiske linja tas ikke med i kongens tale – han maner i stedet til tillit til våre nærmeste allierte, USA og vårt militære samarbeid gjennom NATO.

Hva nordmenn mest er stolt av

Her oppstår dissonansen umiddelbart; det er jo nettopp USA som leder an i dagens folkemord, understøttet av NATO-land. Det er her fienden for andre land og folk ligger i dag, denne som kan sammenlignes med Nazi-Tyskland.

Men hvilket land Norge har blitt i verden, er det aldri noen analyse av i mediene, verken fra kongen eller fra våre folkevalgte.

En interessant undersøkelse i så henseende er den Norstat nylig har gjennomført – på oppdrag for NRK – og som viser hva nordmenn er mest stolt av, og hva de er villige til å gå i krigen for.

Undersøkelsen viser blant annet at ytringsfrihet og demokrati er noe av det viktigste nordmenn vil kjempe for. På en skala fra 1 til 5 har begge en snittscore på 4,8. Problemet med slike undersøkelser er at de forutsetter et narrativ om at det er våre egne landegrenser vi i dag går i krigen for.

Norge har – på et eller annet nivå – deltatt i samtlige av USA og NATOs kriger etter Sovjets . . .

