Alt for meget styres af det genkendelige, det reproducerbare, det udskiftelige

VIDEN: Hvor er det, som ifølge forfatter Alexander Hooke «ikke passer ind i et velkendt kulturelt episk mønster, opera, tragedie, romance, ballet, komedie, vaudeville, sitcom, eller farce»?

Alphonso Lingis and Existential Genealogy

I kølvandet på 2. verdenskrig opstod eksistentialismen som en bevægelse hvis livssyn og kunst satte ord og billeder på livets negativitet, angsten, tomheden, meningsløsheden, absurditeten. I lyset af klimakrisen er tiden kommet til at genopdage en eksistenstænkning for fremtiden, baseret på opdagelse, generøsitet og evnen til at bekræfte enhver levende eksistens forbløffende udkast. Mødet med verden begynder ikke med den rationelle diskurs, men med kroppen, kraften til at påvirke og blive påvirket. Mennesket er blevet det reaktive dyr præget af frygt og komfort. Men dermed har vi glemt det væsentlige ved livet: selvoverskridelsen, den affirmation der forvandler, forbinder og åbner.

Nietzsche, Levinas, Bataille

Den nu pensionerede amerikanske filosof Alphonso Lingis brød tidligt i sin karriere med den fagopdelte og institutionelle måde at praktisere filosofi på. Med sin pen, sit kamera, sin åbenhed og sin belæsthed rejste han til alle kroge af verden og skabte sin egen genre: en filosofisk historiefortælling. Med disse fortællinger forsøger han at bryde med fornuftens lukkede systemer, der begrænser vores udsyn og mindsker vores evne til at forbinde os med de ting, kræfter og mennesker der kunne ændre vores syn på økonomi og levemåde.

Af Nietzsche lærte han at al kundskab begynder med en uskyldig leg og et overraskende møde. Af Levinas lærte han at mødet med ansigtet er begyndelsen på vores relation til sproget, til sandheden, til overbevisningen. Af Bataille lærte han at rejsen ind i det ukendte også er forbundet med overskridelsen og det hellige. Det vi mangler, er en mere jordbunden forståelse af livets under. En filosofi om eksistensen skal ikke have mennesket som centrum, men jorden, energien, kosmos og det overraskende møde. Det som sætter en ny kundskab i gang, er tingenes sanselig pirring og et brud med de vante måder at lære at se verden på.

Filosofisk historiefortælling

Ifølge Alexander Hookes bog om Lingis er enkeltmenneskets historie noget andet end en krønike eller en fortælling om et liv. Ved at fortælle hinanden historier genspiller, omdanner og udvikler vi de ting der er sket i vores liv.

Krøniken eller gængs storytelling har tendens til at vægtlægge de dokumenterede og beviselige begivenheder. Fiktionen kan være med til at flytte grænserne for det vi tror at vide om vores samtid og forbinde os med andre måde at sanse og forstå på. Som Hooke skriver: «Den historie jeg fortæller om mig selv og hvem jeg er, er ulig enhver anden historie der fortælles. Jeg finder at min situation, min vision, de tilfældigheder og lykketræf der ramte min vej, ikke passer ind i et velkendt kulturelt episk mønster, opera, tragedie, romance, ballet, komedie, vaudeville, sitcom, eller farce.»

Al kundskab begynder med en uskyldig leg og et overraskende møde.

Den enkeltes historie er et forsøg på at gribe visse tilfældigheder, visse møder, visse rejser, vise faser og derigennem opdyrke et lille udsnit af verden. Det er at bruge stedet og hændelserne til at vise dette livs mærkværdige eksistens og forunderlige måde at forbinde sig med verden på.

Vore dages pragmatiske historieskildring er en abstraktion, hvor alt for meget styres af det genkendelige, det reproducerbare, det udskiftelige. Det er den singulære, stedbundne historie der giver os indblik i det uerstattelige og universelle. Lingis kalder det for «First Person Plural».

Beatles

Hjemvendt fra Hamburg i 1961 overvejede de endnu helt grønne John Lennon og Paul McCartney, ifølge Hooke, om de skulle tage skridtet fra performere til musikartister. Deres manager Brian Epstein sagde: «Skriv nogle sange, øv jer godt og mød op i studiet til tiden.» «This was the moment.»

Springet ud i det ukendte, ligesom deres tur til Hamburg var det. Alle der oplevede Beatles i disse skelsættende år, blev revet med på en helt ny måde. Virkeligheden blev større, og mange havde for første gang, som Hooke skriver, en følelse af at være i live. Beatles-begivenheden havde ikke kun indflydelse på «the feel», men «the quality of life».

I lighed med den franske filosofen Michel Foucault og hans bogserie Seksualitetens historie ser Lingis lyst, intimitet og fremmede følelseseksperimenter som en art livskunst («ars erotica»). Men hvor Foucault går tilbage til grækerne, romerne og kirkefædrene, undersøger Lingis de ukendte passioner og fremmede følelser som dukker op på uventet steder og giver retning til noget tilsyneladende glemt eller fortrængt.

Hooke skriver: «Da Beatles ankom til Amerika, omdannede de den musik som deres nyvundne publikum var fremmed for – men som var deres egen!» De sang deres nye publikums ‘glemte’, fremmede passioner og visioner frem i deres kroppe og hjerter: Chuck Berry, Little Richard, gospel, blues, i deres egen version. Det var disse fremmede kræfter der virkede som en elektrisk impuls i Beatles’ kreative udfoldelse. Denne ars erotica var den samme elektriske ladning der skabte samarbejdet mellem John og Paul. Det interessante ved helt ny musik, templers brud med hverdagen, gamle stenkirker, gentagne ritualer, fremmede ansigter og kulturer er ikke det eksotiske eller verdensfjerne, men en afgrundsdyb tillid, der åbner os for en ny side af livet, et brud der intensivere en ny erfaring og giver os en følelse af at være i live.

Fællesskab

Lingis’ eget liv har været et forsøg på at «overføre» denne indstilling til egen livspraksis som rejsende, skrivende filosof. Hans bøger er collager der kombinerer dagbøger, samtaler, filosofiske essays, som «overstiger egne indgroede overbevisninger og konventioner». Gennem mødet og skriften opdager han et andet ‘vi’, ikke fællesskabet som et spejl for selvbekræftelse, men et anfægtet vi, det, som forlænger virkeligheden. Det attraktive ved andre er det som gør dem anderledes, ikke det eksotiske, men det erotiske, en intimitet, en sanselig følsomhed. Gennem latter, glæde, tårer og forbandelser opdager man noget ved hinanden. Det er disse farlige følelser («dangerous emotions») der bryder igennem og som for en stund får os til at opsøge hinanden. «Gennem dem priser vi gode gerninger, forbander despoter, griner af os selv og udholder tårerne for en andens sorg. De bevæger os til at reagere, udforske, undersøge.»

Overfor en tid hvor alt er i bevægelse, men hvor intet virkelig forandrer sig, giver Lingis’ bud på en tænkning der faktisk kan ændre dit liv. Hookes bog er et godt sted at starte.