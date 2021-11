Alle kan lage nyheter

Hacked Transmissions

MEDIA : Opprettholder mediene sosiale og samfunnsmessige forhold, eller er de et verktøy for endring?

Alessandra Renzi har utforsket det omstridte potensialet mediene kan utgjøre som et verktøy for samfunnsendringer. Hun gjør det fra forskjellige perspektiver med eksempler fra den senere tids dramatiske hendelser, der mediene har preget det italienske samfunnet. Med Renzis forskningsmetodikk, der grundig teoretisk analyse flettes sammen med førstehåndserfaringer, blir boken et viktig bidrag til samtidens medieteori.

Hacked Transmissions gir innsikt i – og en historisk oversikt over – italienske medier etter 1968 og utgjør et omfattende rammeverk for å forstå mediebildet, et godt utgangspunkt for en informert og ansvarlig tilnærming til hvordan verden skal komme seg videre etter covid-19-pandemien.

Få dager etter at den første covid-19-pasienten ble diagnostisert i Italia, inntraff en annen tragisk hendelse. I Napoli ble en 16 år gammel gutt skutt og drept av en 23 år gammel soldat i sivil. Soldaten satt i en bil da 16-åringen kjørte forbi på moped mens han viftet med en pistol og forsøkte å . . .