Alle forsøger at skabe intens nærhed, men formår aldrig at zoome ud

ESSAY / Den nuværende krisekapitalismes kulturelle udtryk er ’umiddelbarhed’. Kodeordene er fart og tilgængelighed. Men samtidens umiddelbarhedskunst er den paradoksale omvending af avantgardernes privilegering av kunstneren som kreativt individ og frisættelsen af beskueren. Og er dagens nye ’opstandsanarkisme’ et udtryk for en afvisning af denne logistiske senkapitalismen?

Inden for samtidskunsten finder der en kontinuerlig produktion sted af betegnelser for nye kunstneriske praksisser. Fra 1980’ernes repræsentationskritiske kunst til relationel æstetik i midten af 1990’erne til 00’ernes sociale praksis etc. Disse betegnelser er for størstedelens vedkommende enten interne kunstteoretiske skanderinger eller institutionelle eller kommercielle markedsføringsgreb, og ofte er det svært at skille dem fra hinanden. Sådanne termer og betegnelser findes der ganske mange af.

Det er langt vanskeligere at udvikle et anvendeligt kritisk periodebegreb, som diagnosticerer den dominerende stil på tværs af kunstneriske medier og genrer og på tværs af den overleverede, om end på mange måder obsolete distinktion mellem høj-og lavkultur.

Postmodernismen var en standset nutid.

Et af de seneste vellykkede forsøg på noget sådant var den amerikanske litteraturhistoriker Fredric Jamesons postmodernisme-begreb, der tog afsæt i Jean-François Lyotards rapport om nye vidensformer til canadiske universiteter og den belgiske marxist Ernst Mandels doktorafhandling om senkapitalisme. Jameson beskrev i artikler og bøger, der udkom i den anden halvdel af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, hvordan der var sket et skifte fra modernisme til postmodernisme. Fra sidst i 1960’erne var der dukket en ny sensibilitet eller kulturel attitude op, der var væsensforskellig fra modernismens dramatiske udtryk . . .

