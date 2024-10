Afstanden mellem vores enorme indsigt og hvad vi rent faktisk foretager os

Ukjent territorium. Samtaler om planeten og alt som står på spill

NATUR / Ukjendt territorium må være uomgængelig læsning for alle, der beskæftiger sig med og interesserer sig for den dødsrute, som kloden befinder sig på. Anders Dunker gir os 16 samtaler om vores fælles overlevelse.

I de seneste efterhånden mange år har vi set en åbenbar forringelse af vilkårene for rationel debat. Og med mindre vi hurtigst muligt får denne vigtige mulighed genetableret, har vi intet håb om at få lukket kløften mellem vores teknologiske evner til selvdestruktion og vores moralske evne til at standse os selv i tide.

Talen er om planetens bekymrende tilstand med klimaforandringer, der synes at løbe løbsk, og de krige og konflikter, som i stigende grad sætter den globale dagsorden, og den ildevarslende vurdering kommer fra ingen ringere end Noam Chomsky. I bogen Ukjendt territorium har Anders Dunker samtalet med ham.

Den berømte lingvist, som i årtier har udtrykt sig i mange politiske sammenhænge i snesevis af bøger og et utal af artikler, har et markant syn på menneskehedens destruktive kraft. Lige fra stenaldermenneskets systematiske udryddelse af de store pattedyr til atombomberne over Japan i 1945 har vores klode betalt en frygtelig pris for vores hærgen. Med den globale opvarmning, som nu giver sig meget konkrete udtryk i form af stadig voldsommere vejrfænomener, ser det ganske rigtig dybt bekymrende ud. Og når man helt aktuelt ser på Ruslands brutale krig mod Ukraine, Mellemøstens stadig mere kaotiske udvikling og hurtigt skiftende magtkonstellationer verden over, er Chomskys bekymring for atomkrigen måske slet ikke . . .